Хозяева не могли поверить глазам, когда увидели, кто стоит на пороге их дома (фото)

На забавном видео, снятом камерой видеонаблюдения, можно увидеть, как черный медведь подошел к дому, нажал лапой на звонок и начал интересоваться джакузи во дворе. Хозяева долго не могли прийти в себя от увиденного.

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Незваный гость появился возле частного дома в Нью-Гемпшире, Великобритания, но был очень "вежливым", нажав на звонок перед тем, как исследовать чужую территорию. Соответствующее видео впервые появилось в Facebook.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как зверь сначала осматривает патио, а затем подходит к звонку Ring и обнюхивает его. После этого медведь поднимается на задние лапы и нажимает когтистой лапой на кнопку звонка, заглядывая в окно, будто в ожидании ответа от жителей.

Когда раздался звонок, зверь отступил и на мгновение остановился, а затем вернулся, чтобы продолжить исследование патио. Заметив джакузи, он положил лапы на крышку, тыкая в нее носом. Когда крышка не поддалась, великан сдался и пошел глубже во двор.

Медведь во дворе Фото: Facebook

"По крайней мере он был достаточно вежливым, чтобы позвонить в дверь и узнать, дома ли мы", — прокомментировал этот курьезный инцидент владелец дома Джей Лиевенс в своем Facebook.

Незваный гость заинтересовался джакузи Фото: Facebook

Черные медведи

По данным Департамента рыбного и охотничьего хозяйства штата, черные медведи чрезвычайно распространены в Нью-Гемпшире. Их популяция составляет около 5000. Обычно животные спокойны — с 1784 года в штате не было ни одного случая гибели человека от нападения черного медведя.

Кстати, подобные случаи неоднократно фиксировались в США именно благодаря камерам видеонаблюдения. Например, в апреле в Коннектикуте медведь изучал детскую площадку и спускался с горки.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Женщина по имени Лара, которая живет на отдаленном острове в провинции Онтарио (Канада), что в Канаде, однажды решила не закрывать дверь в дом, чтобы ее собаки могли беспрепятственно зайти внутрь. Удивлению владелицы дома не было предела, когда она услышала, что в гостиной спит незваный гость.

А вот 23-летняя Белль Фортсон, которая живет в Южной Каролине (США), понимала, что ее домашний любимец будет большим, но не надеялась, что настолько: в 5-месячном возрасте он весит около 32 кг.

Кроме того, реакция золотистого ретривера при встрече с подругой своей хозяйки, которая не появлялась в течение месяца, стала вирусной в социальных сетях. Соответствующий ролик только в TikTok собрал более пяти миллионов просмотров, а также множество лайков, комментариев, репостов и других реакций.