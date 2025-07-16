Господарі не могли повірити очам, коли побачили, хто стоїть на порозі їхнього будинку (фото)
На кумедному відео, знятому камерою відеоспостереження, можна побачити, як чорний ведмідь підійшов до будинку, натиснув лапою на дзвінок і почав цікавитися джакузі на подвір'ї. Власники оселі довго не могли отямитися від побаченого.
Незваний гість з'явився біля приватного будинку в Нью-Гемпширі, Велика Британія, але був дуже "ввічливим", натиснувши на дзвінок перед тим, як досліджувати чужу територію. Відповідне відео вперше з'явилось у Facebook.
На записі з камери відеоспостереження видно, як звір спочатку оглядає патіо, а потім підходить до дзвінка Ring і обнюхує його. Після цього ведмідь підіймається на задні лапи й натискає кігтистою лапою на кнопку дзвінка, заглядаючи у вікно, ніби в очікуванні на відповідь від мешканців.
Коли пролунав дзвінок, звір відступив і на мить зупинився, а потім повернувся, щоб продовжити дослідження патіо. Помітивши джакузі, він поклав лапи на кришку, тикаючи в неї носом. Коли кришка не піддалася, велетень здався і пішов глибше у двір.
"Принаймні він був достатньо ввічливим, щоб подзвонити у двері й дізнатися, чи ми вдома", — прокоментував цей курйозний інцидент власник будинку Джей Лієвенс у своєму Facebook.
Чорні ведмеді
За даними Департаменту рибного та мисливського господарства штату, чорні ведмеді надзвичайно поширені в Нью-Гемпширі. Їхня популяція становить близько 5000. Зазвичай тварини спокійні — з 1784 року в штаті не було жодного випадку загибелі людини від нападу чорного ведмедя.
До речі, подібні випадки неодноразово фіксувалися в США саме завдяки камерам відеоспостереження. Наприклад, у квітні в Коннектикуті ведмідь вивчав дитячий майданчик і спускався з гірки.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Жінка на ім’я Лара, яка живе на віддаленому острові у провінції Онтаріо (Канада), що в Канаді, одного разу вирішила не зачиняти двері у будинок, аби її собаки могли безперешкодно зайти всередину. Здивуванню власниці оселі не було меж, коли вона почула, що у вітальні спить незваний гість.
- А от 23-річна Белль Фортсон, яка живе у Південній Кароліні (США), розуміла, що її домашній улюбленець буде великим, але не сподівалась, що аж настільки: у 5-місячному віці він важить близько 32 кг.
Крім того, реакція золотистого ретривера при зустрічі з подругою своєї хазяйки, яка не з’являлась впродовж місяця, стала вірусною у соціальних мережах. Відповідний ролик тільки у TikTok зібрав понад п’ять мільйонів переглядів, а також безліч вподобань, коментарів, репостів та інших реакцій.