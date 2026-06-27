Профі найвищого рівня: кмітливий ведмідь "обчистив" авто та прихопив із собою ноутбук (відео)

В містечку Гетлінбург (штат Теннесі, США) ведмідь вирішив пошукати собі їжі, відкрив машину та забрав сумку з ноутбуком. Це вже не перший випадок, коли ведмеді активно "зламують" машини туристів і місцевих у цьому районі.

Інцидент стався поблизу житлового комплексу, коли власниця випадково виглянула у вікно на парковку. Відео зі злочином чотирилапого виклав розважальний портал ViralHog.

Власниця автомобіля розповідає, що випадково підійшла до вікна та побачила дії ведмедя. Вона вирішила зафільмувати дії лісового мешканця, який підійшов до машини американки.

"Я дивилася у вікно і побачила як ведмідь намагається відкрити двері машини — тож я почала знімати", — зізналася жінка.

На кадрах видно, як ведмідь підходить до автомобіля та одним рухом відчиняє дверцята. Далі той захопив лапою сумку з ноутбуком жінки та втік у лісові хащі, лишивши відчиненими двері автомобіля.

Відео дня

Наразі відомо, що подія сталася 17 травня в вищезагадному містечку штата Тенессі. Водночас місцеві ЗМІ неодноразово пишуть про "надмірну активність ведмедів" — вони шукають їжу, ганяються за мотоциклістами і навіть нападають на туристів.

"Місцеві ведмеді давно звикли до людей і навчилися пов'язувати машини з їжею. Тому нагадуємо ще раз місцевим мешканцям і туристам, що залишати щось їстівне в салоні автомобіля є вкрай небажаним", — вказують фахівці, одна додаючи, що перевірка звіром чи замкнені двері означає про "новий рівень кмітливості".

Раніше Фокус розповідав про те, як ведмедя врятували після дзвінка очевидців. Правоохоронці та ветеринари вимушені були використали транквілізатор і сітку через невдалий "вояж" лісового мешканця.

Згодом стало відомо, як інший ведмідь "обчистив" машину туристів. Камера спостереження впіймала роботу вайлуватого мешканця лісу, який спритно обчищав автівки.