Методично, спритно, без шуму: камера зняла роботу пухнастого автозломщика (відео)

В містечку Гетлінбург (штат Теннесі, США) поблизу місця відпочинку туристів проникнув чотирилапий злодій. Камера спостереження впіймала роботу вайлуватого мешканця лісу, який спритно обчищав автівки.

Інцидент стався поблизу відомого комплексу Red Glider Getaways, де часто зупиняються відпочивальники. "Роботу" чорного ведмедя впіймала камера охоронців, а відео з його діяли розмістили на сторінці закладу в Instagram.

Cам інцидент стався ще 22 квітня 2026 року вдень. Тоді одна з власниць помітила, як чотирилапий проникнув на паркову поруч з будиночками та почав нишпорити між машинами.

"До нашого будинку підійшов ведмідь, підвівся на задні лапи і спробував відчинити кілька дверей автомобіля. Перша машина була замкнена — тож він розвернувся до другої. Це нагадування про те, що ці ведмеді неймовірно розумні та дуже активні в горах Смокі-Маунтінс навесні", — йдеться в описі до відео.

Відео дня

Зоологи говорять, що цьогорічна весна зробила лісових мешканців дуже активними. У американських ЗМІ є низка публікацій, де йдеться про надмірну активність ведмедів — вони часто перебувають поруч із людьми, активно шукають їжу, ганяються за мотоциклістами і навіть нападають на туристів.

Національна служба парків США нагадує, що місто Гетлінбург розташований біля входу до Національного парку Грейт-Смокі-Маунтінс — одного з найвідвідуваніших парків США, де популяція чорних ведмедів є однією з найгустіших на сході країни.

"Місцеві ведмеді давно звикли до людей і навчилися пов'язувати машини з їжею. Тому нагадуємо ще раз місцевим мешканцям і туристам, що залишати щось їстівне в салоні автомобіля є вкрай небажаним", — вказують фахівці, одна додаючи, що перевірка звіром чи замкнені двері означає про "новий рівень кмітливості".

Реакція соцмереж

У мережі стався шквал іронічних коментарів і саркастичних жартів про ситуацію на відео. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Все, тепер точно куплю собі Теслу";

"А де манери? Агов! Обчистив машину, а двері чого не закрив?";

"Якби не машина, яка виїхала з парку, то його би "не спалили";

"А що ви думали? Тварина голодна, відійшла від сплячки, тепер буде набирати калорії як навіжена";

"Здається, треба привчитися забирати їжу з машини та перевіряти, чи зачинив її".

