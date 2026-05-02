Методично, ловко, без шума: камера сняла работу пушистого автовзломщика (видео)

В городке Гетлинбург (штат Теннеси, США) вблизи места отдыха туристов проник четвероногий вор. Камера наблюдения поймала работу неповороткого жителя леса, который ловко обчищал машины.

Инцидент произошел вблизи известного комплекса Red Glider Getaways, где часто останавливаются отдыхающие. "Работу" черного медведя поймала камера охранников, а видео с его деяниями разместили на странице заведения в Instagram.

Сам инцидент произошел еще 22 апреля 2026 года днем. Тогда одна из владелиц заметила, как четвероногий проник на парковку рядом с домиками и начал рыскать между машинами.

"К нашему дому подошел медведь, поднялся на задние лапы и попытался открыть несколько дверей автомобиля. Первая машина была заперта — поэтому он развернулся ко второй. Это напоминание о том, что эти медведи невероятно умные и очень активны в горах Смоки-Маунтинс весной", — говорится в описании к видео.

Зоологи говорят, что нынешняя весна сделала лесных жителей очень активными. В американских СМИ есть ряд публикаций, где говорится о чрезмерной активности медведей — они часто находятся рядом с людьми, активно ищут пищу, гоняются за мотоциклистами и даже нападают на туристов.

Национальная служба парков США напоминает, что город Гетлинбург расположен у входа в Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс — один из самых посещаемых парков США, где популяция черных медведей является одной из самых густых на востоке страны.

"Местные медведи давно привыкли к людям и научились связывать машины с едой. Поэтому напоминаем еще раз местным жителям и туристам, что оставлять что-то съедобное в салоне автомобиля крайне нежелательно", — указывают специалисты, одна добавляя, что проверка зверем заперты ли двери означает о "новом уровне сообразительности".

Реакция соцсетей

В сети произошел шквал ироничных комментариев и саркастических шуток о ситуации на видео. Больше всего одобрения получили следующие реплики:

"Все, теперь точно куплю себе Теслу";

"А где манеры? Эй! Обчистил машину, а двери чего не закрыл?";

"Если бы не машина, которая выехала из парка, то его бы "не сожгли";

"А что вы думали? Животное голодное, отошло от спячки, теперь будет набирать калории как сумасшедшее";

"Кажется, надо приучиться забирать еду из машины и проверять, закрыл ли ее".

Ранее Фокус сообщал о том, что медведь ночью устроил "ревизию" в магазине. В индийском городе Гувахати ограбили и разгромили магазин местного торговца, а потом обнаружил, что "ревизию" провел изголодавшийся четвероногий обитатель леса.

Впоследствии стало известно, как медведя спасли после звонка очевидцев. Правоохранители и ветеринары вынуждены были использовали транквилизатор и сетку из-за неудачного "вояж" лесного жителя.