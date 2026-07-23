Українець паралізував роботу метро у Варшаві й серйозно поплатився за це, — ЗМІ

38-річний громадянин України спричинив переполох у варшавському метро на першій лінії. У результаті щодо нього було ухвалено безкомпромісне рішення.

Ще 20 липня чоловік на станції метро "Центр" (Centrum), яка є 12-ю станцією Варшавського метрополітену, кинув рюкзак на рейки та втік,повідомляє ресурс Onet Wiadomości.

Правоохоронцям довелося евакуювати чотири станції, а рух поїздів було суворо обмежено.

Вже наступного дня поліція Варшави затримала підозрюваного. За даними слідства, він діяв без будь-яких вказівок з боку, і цей інцидент було кваліфіковано як хуліганство.

23 липня стало відомо, що українця буде примусово вислано з Польщі: його доставлять до прикордонного пункту та передадуть українським прикордонникам. Окрім депортації, йому заборонять в’їзд до Шенгенської зони на 10 років.

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Минулого року з Польщі депортували 15 українців, які становили загрозу національній безпеці.

Особи, щодо яких розпочато процедуру депортації, вже неодноразово були покарані за різні злочини та правопорушення, серед яких зберігання наркотичних та психотропних речовин, крадіжки, пограбування, керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння, організація незаконного перетину польського кордону тощо.

Нагадаємо, що в Польщі українців призовного віку хочуть відправити додому.

Також повідомлялося, що поляк поскаржився на масовий від’їзд українців.