Украинец парализовал работу метро в Варшаве и серьезно поплатился за это, — СМИ

38-летний гражданин Украины спровоцировал переполох в метро Варшавы на первой линии. В результате относительно него было принято бескомпромиссное решение.

Еще 20 июля мужчина на станции метро "Центр" (Centrum), которая является 12-й станцией Варшавского метрополитена, бросил рюкзак на рельсы и скрылся, сообщает ресурс Onet Wiadomości.

Правоохранителям пришлось эвакуировать четыре станции, а движение поездов было строго ограничено.

Уже на следующий день полиция Варшавы задержала подозреваемого. По данным следствия, он действовал без каких-либо указаний со стороны, и инцидент квалифицировали как хулиганство.

23 июля стало известно, что украинец будет принудительно выслан из Польши: его доставят на пограничный пункт и передадут украинским пограничникам. Кроме депортации, ему запретят въезд в Шенгенскую зону на 10 лет.

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В прошлом году из Польши депортировали 15 украинцев, которые представляли угрозу национальной безопасности.

Люди, привлеченные к процедуре депортации, уже неоднократно наказывались за различные преступления и правонарушения, среди которых хранение наркотических и психотропных веществ, кражи, ограбления, управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, организация незаконного пересечения польской границы и др.

Напомним, в Польше украинцев призывного возраста хотят отправить домой.

Также сообщалось, что поляк пожаловался на массовый выезд украинцев.