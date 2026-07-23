Украинец парализовал работу метро в Варшаве и серьезно поплатился за это, — СМИ
38-летний гражданин Украины спровоцировал переполох в метро Варшавы на первой линии. В результате относительно него было принято бескомпромиссное решение.
Еще 20 июля мужчина на станции метро "Центр" (Centrum), которая является 12-й станцией Варшавского метрополитена, бросил рюкзак на рельсы и скрылся, сообщает ресурс Onet Wiadomości.
Правоохранителям пришлось эвакуировать четыре станции, а движение поездов было строго ограничено.
Уже на следующий день полиция Варшавы задержала подозреваемого. По данным следствия, он действовал без каких-либо указаний со стороны, и инцидент квалифицировали как хулиганство.
23 июля стало известно, что украинец будет принудительно выслан из Польши: его доставят на пограничный пункт и передадут украинским пограничникам. Кроме депортации, ему запретят въезд в Шенгенскую зону на 10 лет.
В прошлом году из Польши депортировали 15 украинцев, которые представляли угрозу национальной безопасности.
Люди, привлеченные к процедуре депортации, уже неоднократно наказывались за различные преступления и правонарушения, среди которых хранение наркотических и психотропных веществ, кражи, ограбления, управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, организация незаконного пересечения польской границы и др.
Напомним, в Польше украинцев призывного возраста хотят отправить домой.
Также сообщалось, что поляк пожаловался на массовый выезд украинцев.