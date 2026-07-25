Грузія знову залишилася без світла: через блекаут паралізувало роботу метро та зупинилися потяги

Столиця Грузії Тбілісі та частина регіонів залишилися без світла. Причина масових відключень поки що невідома.

У суботу вранці, 25 липня, у Грузії вдруге поспіль сталося масштабне відключення електроенергії. Про це повідомляє грузинська служба "Радіо.Свобода".

Як повідомляється, електропостачання було відключено близько 7-ї ранку за київським часом.

Причина збою системи невідома.

Постачальник електроенергії Telmiko (Tbilisi Electricity Supply Company), як зазначається, пообіцяв відновити електропостачання найближчим часом.

При цьому в соціальних мережах повідомляють про зупинку метро та залізниці. Також припинилося водопостачання через відключення насосних станцій.

Російське інформаційне агентство ТАСС повідомляє, що світла також немає в Озургеті, Поті та Руставі.

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Локальне тбіліське видання Paper Kartuli повідомляє, що спостерігаються проблеми з інтернетом.

У Telegram-каналі "Про Грузію" повідомляють, що аеропорти, які працюють на генераторах, приймають літаки в аварійному режимі.

Як зазначається, відновлювальні роботи вже розпочалися і можуть тривати до трьох годин.

Нагадаємо, що в ніч з 23 на 24 липня по всій Грузії вже відбулося масштабне відключення електроенергії. Тоді без електропостачання залишилася й значна частина Абхазії.

Фокус також повідомляв, що українка на ім’я Аріна прожила в Грузії півроку, але їй довелося виїхати звідти до Чехії з низки причин.