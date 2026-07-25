Грузия снова осталась без света: из-за блэкаута парализовало метро и остановились поезда
Столица Грузии Тбилиси и часть регионов остались без света. Причина массовых отключений пока неизвестна.
В субботу утром, 25 июля, в Грузии во второй раз подряд произошло масштабное отключение электричества. Об этом сообщает грузинская служба "Радио.Свобода".
Электричество, как сообщается, отключилось около 7 утра по киевскому времени.
Причина сбоя системы неизвестна.
Поставщик электроэнергии Telmiko (Tbilisi Electricity Supply Company), как отмечается, пообещал восстановить свет в ближайшее время.
При этом в социальных сетях сообщают об остановке метрополитена и железной дороге. Также пропало водоснабжение из-за отключения насосных станций.
Российское информационное агентство ТАСС уточняет, что света также нет в Озургети, Поти и Рустави.
Локальное тбилисское медиа Paper Kartuli сообщает, что наблюдаются проблемы с интернетом.
В телеграм-канале "Про Грузию" пишут, что аэропорты, работающие на генераторах, принимают самолеты в аварийном режиме .
Восстановительные работы, как отмечаются, уже начались и могут занять до трех часов.
Напомним, в ночь с 23 на 24 июля по всей Грузии уже происходило масштабное отключение электроэнергии. Тогда без электроснабжения осталась и значительная часть Абхазии.
Фокус также писал что украинка по имени Арина пожила в Грузии полгода, но ей пришлось уехать оттуда в Чехию по ряжу причин.