Грузия снова осталась без света: из-за блэкаута парализовало метро и остановились поезда

Столица Грузии Тбилиси и часть регионов остались без света. Причина массовых отключений пока неизвестна.

В субботу утром, 25 июля, в Грузии во второй раз подряд произошло масштабное отключение электричества. Об этом сообщает грузинская служба "Радио.Свобода".

Электричество, как сообщается, отключилось около 7 утра по киевскому времени.

Причина сбоя системы неизвестна.

Поставщик электроэнергии Telmiko (Tbilisi Electricity Supply Company), как отмечается, пообещал восстановить свет в ближайшее время.

При этом в социальных сетях сообщают об остановке метрополитена и железной дороге. Также пропало водоснабжение из-за отключения насосных станций.

Российское информационное агентство ТАСС уточняет, что света также нет в Озургети, Поти и Рустави.

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Локальное тбилисское медиа Paper Kartuli сообщает, что наблюдаются проблемы с интернетом.

В телеграм-канале "Про Грузию" пишут, что аэропорты, работающие на генераторах, принимают самолеты в аварийном режиме .

Восстановительные работы, как отмечаются, уже начались и могут занять до трех часов.

Напомним, в ночь с 23 на 24 июля по всей Грузии уже происходило масштабное отключение электроэнергии. Тогда без электроснабжения осталась и значительная часть Абхазии.

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