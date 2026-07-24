Грузию охватила тьма: страну потряс масштабный блэкаут (видео)

В ночь с 23 на 24 июля по всей Грузии — в столице и других городах — произошло масштабное отключение электроэнергии. Свет исчез по всей стране в одно мгновение.

Масштабное отключение было зафиксировано в 00:10 ночи с четверга на пятницу. Об этом сообщила грузинская служба "Радио Свобода".

Снижение потребления также отразилось на сайте государственной энергосистемы, отметили журналисты. Согласно данным сайта государственной энергосистемы, в 00:18 потребление электроэнергии снизилось с 1 860 МВт до 564 МВт.

Кадры масштабного отключения электроэнергии, потрясшего Грузию

Компания "Теласма" направила письма некоторым потребителям в столице Тбилиси, в которых указала, что электроснабжение было отключено "из-за аварийного отключения в сети". Также компания указала, что 02:25 — это ориентировочное время возобновления электроснабжения.

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"Я пытаюсь выяснить", — так сначала ответил на вопрос журналистов TV Pirveli директор Энгурской ГЭС, которая обеспечивает электроэнергией значительную часть страны.

В сети также пишут, что без электроснабжения осталась и значительная часть Абхазии — самопровозглашённой республики и оккупированной Россией части Грузии.

Отключение электроэнергии произошло и в крупных городах, в частности в Тбилиси и Батуми Фото: Telegram

Грузинские СМИ предполагают, что сбой может быть связан с неполадкой на высоковольтной линии электропередачи. Ранее подобная авария привела к почти общенациональному блэкауту в стране в апреле 2025 года. Однако официальные причины, по которым мог произойти сбой на этот раз, пока не разглашаются.

Напомним, ранее масштабный блэкаут потряс Кубу: страна смогла восстановить электроснабжение по всему острову только через 29 часов.

Кроме того, в марте этого года в Ираке произошел масштабный блэкаут: вся страна осталась без света, власти заявили о "израильской кибератаке", которая якобы стала причиной массового сбоя.