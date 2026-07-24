Грузію накрила темрява: країну сколихнув масштабний блекаут (відео)

У ніч з 23 на 24 липня по всій Грузії — у столиці та інших містах — сталося масштабне відключення електроенергії. Світло зникло по всій країні в одну мить.

Масштабне відключення було зафіксовано об 00:10 годині у ніч з четверга на п'ятницю. Про це повідомила грузинська служба "Радіо Свобода".

Зниження споживання також відобразилося на сайті державної енергосистеми, зауважили журналісти. Згідно з даними сайту державної енергосистеми, о 00:18 споживання електроенергії знизилося з 1 860 МВт до 564 МВт.

Кадри масштабного блекауту, який сколихнув Грузію

Компанія "Теласма" надіслала листи деяким споживачам у столиці Тбілісі, в яких зазначила, що електропостачання було відключено "через аварійне відключення в мережі". Також компанія вказала, що 02:25 година є орієнтовним часом відновлення електропостачання.

Відео дня

"Я намагаюся з’ясувати", — так спершу відповів на запитання журналістів TV Pirveli директор Енгурської ГЕС, яка забезпечує світлом значну частину країни.

У мережі також пишуть, що без електропостачання залишилася і значна частина Абхазії — самопроголошеної республіки та окупованої Росією частини Грузії.

Блекаут стався і у великих містах, зокрема Тбілісі та Батумі Фото: Telegram

Грузинські ЗМІ припускають, що збій може бути пов'язаний із проблемою на високовольтній лінії електропередач. Раніше така аварія спричинила майже загальнонаціональний блекаут в країні у квітні 2025 року. Однак офіційних причин, через які міг статися збій цього разу, поки не розголошують.

Нагадаємо, раніше масштабний блекаут сколихнув Кубу: країна змогла відновити електропостачання по всьому острову тільки через 29 годин.

Також у березні цього року масштабний блекаут стався в Іраку: вся країна залишилася без світла, влада заявляла про "ізраїльську кібератаку", яка нібито стала причиною масового збою.