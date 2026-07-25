У Польщі судяться за евакуйовані зі Львова картини: спадкоємці князя хочуть залишити їх у країні

У Польщі через суд намагаються залишити в країні картини, які були евакуйовані зі Львова після початку повномасштабної війни. Твори мистецтва вже включені до виставок у польських музеях.

Представники спадкоємців польського князя Анджея Любомирського намагаються заборонити вивезення з країни полотен, переданих Україною на тимчасове зберігання. Про це повідомляє видання Rzeczpospolita.

Зокрема, йдеться про картини "Портрет Роксолани" XVI століття невідомого автора та "Портрет молодого чоловіка" Алоїзія Рейхана 1850 року. Вартість картин оцінюють у 150 тис. злотих, тобто приблизно в 1,8 млн гривень.

Картини з колекції колишнього музею Любомирських у Львові наразі експонуються в Музеї Помор’я у Слупську в рамках виставки "Креси Європи — зі скарбниці Львівського історичного музею". Виставка триватиме до 18 жовтня 2026 року.

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Спадкоємці вважають, що твори з колекції їхнього предка мають залишитися в Польщі й можуть бути передані на зберігання, наприклад, до Музею князів Любомирських, який зараз створюється у Вроцлаві. Адвокат, який представляє спадкоємців князя, заявив, що звернувся до суду з вимогою заборонити львівському музею розпоряджатися своїм майном до закінчення судового розгляду.

При цьому видання наголошує, що у 2024 році була зроблена практично аналогічна спроба щодо 12 картин, виставлених у Королівському замку у Варшаві. Після повідомлення музею про судову заяву експозицію було закрито достроково, а твори мистецтва повернулися в Україну ще до розгляду справи судом.

Представник Міністерства культури Польщі заявив, що питання власності на культурні цінності вирішуються виключно в судовому порядку. У відомстві також зазначили, що організатори виставок творів, щодо яких можуть бути приватні претензії, можуть звернутися із заявою про включення об’єктів до так званого "переліку музейної недоторканності", що гарантує їх повернення власникам.

Нагадаємо, десятки відомих об’єктів Варшави загадковим чином змінили назви в Google Maps. Замість офіційних назв користувачі сервісу побачили політичні та провокаційні написи, зокрема "Парк Бандери", "Музей повстання Третього рейху" та "Могила відомого солдата СС".

Також Фокус повідомляв, що 18 липня президент Володимир Зеленський оголосив про відкриття доступу до архівів, що стосуються подій на заході України.