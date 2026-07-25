В Польше судятся за эвакуированные из Львова картины: наследники князя хотят оставить их в стране

В Польше через суд пытаются оставить в стране картины, которые были эвакуированы из Львова после начала полномасштабной войны. Произведения искусства уже включены в выставки в польских музеях.

Представители наследников польського князя Анджея Любомирского пытаются запретить вывезти из страны полотна, переданных Украиной на временное хранение. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

В частности, речь идет о картинах "Портрет Роксоланы" XVI века неизвестного автора и "Портрет молодого человека" Алоизия Рейхана 1850 года. Картины оценивают в 150 тыс. злотых, то есть примерно в 1,8 млн. гривен.

Картины из коллекции бывшего музея Любомирских во Львове сейчас экспонируются в Музее Поморья в Слупске в рамках выставки "Кресы Европы – из сокровищницы Львовского исторического музея". Выставка должна работать до 18 октября 2026 года.

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Наследники считают, что произведения из коллекции их предка должны остаться в Польше и могут быть переданы на хранение, к примеру, в создаваемый Музей князей Любомирских во Вроцлаве. Адвокат, представляющий наследников князя, заявил, что обратился в суд с требованием запретить львовскому музею распоряжаться своим имуществом до окончания судебного разбирательства.

При этом издание подчеркивает, что в 2024 году предпринималась практически аналогичная попытка в отношении 12 картин, выставленных в Королевском замке в Варшаве. После уведомления музея о судебном заявлении экспозиция была закрыта досрочно, а произведения искусства вернулись в Украину до рассмотрения дела судом.

Представитель Министерства культуры Польши заявил, что вопросы собственности на культурные ценности решаются исключительно в судебном порядке. В ведомстве также отметили, что организаторы выставок произведений, на которые могут быть частные претензии, могут обратится с заявлением о включении объектов в так называемый "перечень музейной неприкосновенности", гарантирующий возврат их владельцам.

Напомним, десятки известных объектов Варшавы загадочным образом сменили названия в Google Maps. Вместо официальных названий пользователи сервиса увидели политические и провокационные надписи, в том числе "Парк Бандеры", "Музей восстания Третьего рейха" и "Могила известного солдата СС".

Также Фокус писал, что 18 июля президент Владимир Зеленский сообщил об открытии доступа к архивам, касающимся событий на западе Украины.