Масштабний блекаут у Грузії: в країні запідозрили диверсію

Служба державної безпеки Грузії розпочала розслідування за статтею про саботаж (диверсію) через аварійні вимкнення електроенергії по всій країні, що сталися 24 та 25 липня. У відомстві перевіряють версію про умисне перешкоджання нормальній роботі об'єктів критичної інфраструктури.

Справу відкрито за статтею 318 Кримінального кодексу Грузії ("Саботаж"). Вона передбачає відповідальність за пошкодження, знищення або ускладнення функціонування державних підприємств чи інших важливих об'єктів з метою загрози державним інтересам країни. Про це повідомиляє Служба державної безпеки Грузії.

У Службі державної безпеки зазначили, що систематично інформуватимуть громадськість про подальший перебіг та результати розслідування.

Блекаут в Грузії

У суботу вранці, 25 липня, у Грузії стався вже другий поспіль масштабний блекаут, причин якого влада та енергетики поки не називають. Через збій у країні зупинилися метро й поїзди, зникло водопостачання та виникли проблеми з інтернетом, а аеропорти змушені працювати на генераторах. Компанія Telmiko та аварійні служби вже розпочали відновлювальні роботи, які, за оцінками, мали тривати до трьох годин.

Відео дня

Нагадаємо, що в ніч з 23 на 24 липня по всій Грузії вже відбулося масштабне відключення електроенергії. Тоді без електропостачання залишилася й значна частина Абхазії. Зниження споживання також відобразилося на сайті державної енергосистеми, зауважили журналісти.

Фокус також повідомляв, що українка на ім’я Аріна прожила в Грузії півроку, але їй довелося виїхати звідти до Чехії з низки причин.