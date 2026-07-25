Масштабный блэкаут в Грузии: в стране заподозрили диверсию

Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по статье о саботаже (диверсии) в связи с аварийными отключениями электроэнергии по всей стране, произошедшими 24 и 25 июля. В ведомстве проверяют версию об умышленном препятствовании нормальной работе объектов критической инфраструктуры.

Дело возбуждено по статье 318 Уголовного кодекса Грузии ("Саботаж"). Она предусматривает ответственность за повреждение, уничтожение или затруднение функционирования государственных предприятий или других важных объектов с целью нанесения ущерба государственным интересам страны. Об этом сообщает Служба государственной безопасности Грузии.

В Службе государственной безопасности отметили, что будут систематически информировать общественность о дальнейшем ходе и результатах расследования.

Отключение электроэнергии в Грузии

В субботу утром, 25 июля, в Грузии произошел уже второй подряд масштабный блэкаут, причины которого власти и энергетики пока не называют. Из-за сбоя в стране остановились метро и поезда, прекратилось водоснабжение и возникли проблемы с интернетом, а аэропорты вынуждены работать на генераторах. Компания Telmiko и аварийные службы уже приступили к восстановительным работам, которые, по оценкам, должны были продлиться до трех часов.

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Напомним, что в ночь с 23 на 24 июля по всей Грузии уже произошло масштабное отключение электроэнергии. Тогда без электроснабжения осталась и значительная часть Абхазии. Снижение потребления также отразилось на сайте государственной энергосистемы, отметили журналисты.

Фокус также сообщал, что украинка по имени Арина прожила в Грузии полгода, но ей пришлось уехать оттуда в Чехию по ряду причин.