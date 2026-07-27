Помер творець найскандальнішої анатомічної виставки у світі Гунтер фон Хагенс

Німецький лікар і винахідник Гюнтер фон Хагенс помер у віці 81 року. Найвідомішими його досягненнями стали розробка методу пластинації та анатомічна виставка "Світи тіла", яка викликала дуже неоднозначні реакції публіки.

Хагенс помер ще 24 липня, але про його відхід у засвіти світові ЗМІ повідомляють лише сьогодні. Про смерть лікаря написало й німецьке видання Braunschweiger Zeitung

За день до смерті чоловіка госпіталізували з крововиливом у мозок. Останніми роками він страждав на хворобу Паркінсона.

Гунтер фон Хагенс: що відомо про лікаря, який кинув виклик смерті

Гюнтер фон Хагенс народився 1945 року в Польщі. Коли після Другої світової війни росіяни збиралися взяти країну під свій контроль, батьки фон Хагенса взяли долю у свої руки й втекли з країни. З десятиденним немовлям у кошику для білизни та двома старшими дітьми вони перетнули кордон і назавжди оселилися в Грайці, місті у Східній Німеччині. Фон Хагенс жив там до 19 років.

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У дитинстві він страждав на рідкісне захворювання крові — гемофілію. Саме тому проводив багато часу серед лікарів і в лікарнях, а не на дитячому майданчику з іншими дітьми. У віці шести років він дивом уникнув смерті, провівши кілька місяців у реанімації. Однак довгий шлях до одужання пробудив у ньому давній інтерес до науки та медицини.

У 1965 році Гюнтер фон Хагенс вступив на медичний факультет Єнського університету в Німеччині, де одразу привернув увагу викладачів своїм нестандартним підходом до навчання.

Будучи студентом, він брав активну участь у громадському житті. Хагенс виступав проти введення військ країн Організації Варшавського договору до Чехословаччини та роздавав листівки.

У січні 1969 року він подорожував Болгарією та Угорщиною, видаючи себе за туриста, і намагався перетнути кордон з Австрією — західною країною. Його спроба двічі зазнала невдачі. Після другої спроби його заарештували та екстрадували до Східної Німеччини. Там він провів у в’язниці два роки.

У 1970 році Західна Німеччина викупила фон Хагенса за 20 000 євро.

Винахід методу пластинації

Опинившись на волі, він продовжив навчання в Любецькому університеті. Після завершення ординатури з медицини фон Хагенс робив кар'єру лікаря-резидента та викладача на кафедрі анестезіології та невідкладної медицини Гейдельберзького університету.

У 1977 році фон Хагенс став лікарем-резидентом і викладачем в Інституті патології та анатомії. Того ж року він винайшов пластинацію, почавши експериментувати з методом консервації, який не був схожий на жоден із тих, що використовувалися на той час. Замість консервації ззовні він вводив пластик у клітини тканин, стимулюючи консервацію зсередини.

Йому знадобилося шість років, щоб удосконалити свою техніку пластинації. Сьогодні понад 400 інститутів у 40 країнах світу використовують винахід Гюнтера фон Хагенса для консервації анатомічних зразків з метою медичної освіти.

У 1980 році в Гейдельберзі він заснував компанію BIODUR, що займалася продажем спеціальних полімерів та обладнання, а в 1993 році — Інститут пластинації.

"Світи тіла": виставки, що викликають захоплення, шок і страх

Всесвітню славу німецькому лікарю принесли виставки "Світи тіла" (Body Worlds), перша з яких відбулася в Японії у 1995 році.

З ними він об’їздив увесь світ, а у 2014 році виставка Body Worlds прибула до однієї з найбільш толерантних і відкритих столиць світу — Амстердама, де стала постійною. Вона розташована в самому центрі міста.

Протягом останніх років зміст виставки кілька разів змінювався. Раніше експозиція була присвячена таким темам, як здоров’я, спорт, дієта та анатомія тварин. Натомість зараз основна увага приділяється щастю та його впливу на людський організм.

Виставки Хагенса відвідали понад 58 мільйонів людей у всьому світі.

Сам лікар ще за життя говорив, що після смерті хотів би, щоб його тіло було консервовано. Родина має намір виконати його волю.

Поки що невідомо, чи буде його тіло виставлено на загальний огляд, однак одним із можливих місць називають відкритий ним Пластинаріум (музей мертвих тіл) у Губені.

Зазначимо, що дуже часто експозиції Хагенса викликали справжній шок та дискусії щодо етичності та допустимості тих чи інших експонатів. Тіла він виставляв не просто так, а у формі справжнього театру. Наприклад, одне з перших тіл він представив сидячим за шахівницею з відкритою черепною коробкою.

Ще більше вражає тіло жінки, яка померла на восьмому місяці вагітності. Анатоміст пропонував зазирнути всередину її тіла, щоб побачити дитину, якій так і не судилося з’явитися на світ.

У 2009 році влада Кельна заборонила йому демонструвати на черговій виставці експонат, що зображав два препаровані трупи — чоловічий та жіночий — які імітували статевий акт.

Нагадаємо, лікар, який був присутній під час розтину тіла Епштейна, зробив гучну заяву щодо його смерті.