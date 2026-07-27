Умер создатель самой скандальной анатомической выставки в мире Гунтер фон Хагенс

Немецкий медик и изобретатель Гунтер фон Хагенс умер в возрасте 81 год. Самыми известными его детищами стали разработка метода пластинации и анатомическая выставка «Миры тела», которая вызывала самые неоднозначные реакции публики.

Хагенса не стало еще 24 июля, но о его смерти мировые СМИ сообщают только сегодня. О смерти доктора написало и немецкое издание Braunschweiger Zeitung

За день до ухода в мир иной мужчину госпитализировали с кровоизлиянием в мозг. В последние годы он страдал болезнью Паркинсона.

Гунтер фон Хагенс: что известно о докторе, который бросил вызов смерти

Гюнтер фон Хагенс родился в 1945 году в Польше. Когда после Второй мировой войны русские собирались взять страну под свой контроль, родители фон Хагенса взяли жизнь в свои руки и бежали из страны. С десятидневным младенцем в корзине для белья и двумя старшими детьми они пересекли границу и навсегда поселились в Грайце, городе в Восточной Германии. Фон Хагенс жил там до 19 лет.

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В детстве он страдал редким заболеванием крови — гемофилией. Именно поэтому проводил много времени среди врачей и в больницах, а не на детской площадке с другими детьми. В возрасте шести лет он чудом избежал смерти, проведя несколько месяцев в реанимации. Однако долгий путь к выздоровлению пробудил в нем давний интерес к науке и медицине.

В 1965 году Гюнтер фон Хагенс поступил в медицинский факультет Йенского университета в Германии, где сразу же привлек внимание преподавателей своим нестандартным подходом к учебе.

Будучи студентом. Он активно участвовал в общественной жизни. Хагенс выступал против введения войск стран Организации Варшавского Договора в Чехословакию и раздавал листовки.

В январе 1969 года он путешествовал по Болгарии и Венгрии, переодевшись туристом, пытаясь пересечь границу с Австрией – западной страной. Его попытка дважды провалилась. После второй попытки его арестовали и экстрадировали в Восточную Германию. Там он провел в тюрьме два года.

В 1970 году Западная Германия выкупила фон Хагенса за 20 000 евро.

Изобретение метода пластинации

Оказавшись на свободе, он продолжил учебу в Любекском университете. После завершения ординатуры по медицине фон Хагенс делал карьеру в качестве врача-резидента и преподавателя на кафедре анестезиологии и неотложной медицины Гейдельбергского университета.

В 1977 году фон Хагенс стал врачом-резидентом и преподавателем в Институте патологии и анатомии. В том же году он изобрел пластинацию. Он начал экспериментировать с методом консервации, не похожим ни на один из использовавшихся в то время. Вместо консервации снаружи, он вводил пластик в клетки тканей, стимулируя консервацию изнутри.

Ему потребовалось шесть лет, чтобы усовершенствовать свою технику пластинации. Сегодня более 400 институтов в 40 странах мира используют изобретение Гюнтера фон Хагенса для консервации анатомических образцов в целях медицинского обучения.

В 1980 году в Гейдельберге он основал компанию BIODUR для продажи специальных полимеров и оборудования, а в 1993 году — Институт пластинации.

"Миры тела": выставки, вызывающие восхищение, шок и страх

Всемирную славу немецкому доктору принесли выставки "Миры тела" (Body Worlds), первая из которых прошла в Японии в 1995 году.

С ними он объездил весь мир, а в 2014 году выставка Body Worlds приехала в одну из самых толерантных и открытых столиц мира – Амстердам, где стала постоянной. Она расположена в самом центре города.

За прошедшие годы содержание выставки несколько раз менялось. В прошлом экспозиция была посвящена таким темам, как здоровье, спорт, диета и анатомия животных. Сейчас же основное внимание уделяется счастью и его влиянию на человеческий организм.

Выставки Хагенса посетили более 58 миллионов человек по всему миру.

Сам доктор еще при жизни говорил, что после смерти хотел бы быть пластинирован. Семья намерена выполнить его волю.

Пока неизвестно, будет ли его тело выставлено публично, однако одним из возможных мест называют открытый им Пластинариум (музей мертвых тел) в Губене.

Отметим, что очень часто экспозиции Хегенса вызывали откровенный шок и дискуссии относительно этичности и допустимости тех или иных экспонатов. Тела он выставлял не просто так, а в форме настоящего театра. Например, одно из первых тел он представил сидящим за шахматной доской с открытой черепной коробкой.

Еще более потрясает тело женщины, умершей на восьмом месяце беременности. Анатом предлагал заглянуть внутрь нее, чтобы увидеть ребенка, которому так и не суждено было появиться на свет.

В 2009 году власти Кельна запретили ему показывать на очередной выставке экспонат, изображающий два препарированных трупа — мужской и женский — имитирующих занятие любовью.

Напомним, врач, который присутствовал на вскрытии тела Эпштейна, сделал громкое заявление о его смерти.