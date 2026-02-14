Врач, который присутствовал на вскрытии тела Эпштейна, сделал громкое заявление о его смерти: "Не совершал самоубийства"

Известный судебный патологоанатом Майкл Баден, который присутствовал при вскрытии тела Джеффри Эпштейна, утверждает, что смерть миллиардера могла наступить не в результате самоубийства.

Майкл Баден убежден, что Эпштейн никак не мог себя убить, находясь за решеткой, и настаивает на том, чтобы это дело пересмотрели. Об этом рассказывает портал Radar Online.

Патологоанатома нанял брат скандального миллиардера, чтобы тот осмотрел тело и предоставил свой вердикт относительно истинной причины смерти Эпштейна. Баден присутствовал во время процедуры, и наблюдения подвели его к выводу о том, что миллиардера на самом деле "могли задушить".

Джеффри Эпштейна "могли задушить" Фото: Из открытых источников

У Майкла Бадена, как пишет издание, 50-летний стаж работы патологоанатома в Медицинской комиссии по вопросам исправительных учреждений штата Нью-Йорк. Он расследовал сотни случаев самоубийств в тюрьмах, и случай с Эпштейном считает "совершенно нетипичной" расплатой с собственной жизнью.

"По моему мнению, его смерть, скорее всего, была вызвана удушением, а не повешением", — отметил врач.

Баден, хоть и не участвовал непосредственно во вскрытии, но будучи наблюдателем от семьи Эпштейна, имел право просить доктора, который это делал, данные о любых дополнительных разрезах или тестах, которые он считал необходимыми. И хотя он считал, что полученная информация требует больше времени на исследование, доктор Барбара Сэмпсон уже через неделю после обследования объявила, что миллиардер таки совершил самоубийство.

В конце концов патологоанатом ушел с должности в Медицинском смотровом совете в 2023 году. Однако подробности вокруг дела Эпштейна, которые раскрывают сейчас, натолкнули его на мысль о том, что нужно пересмотреть расследование об обстоятельствах его смерти.

Стоит заметить, что информация о том, что Эпштейн на самом деле мог умереть при других обстоятельствах, не впервые распространяется в сети. На днях издание Daily Mail сообщало, что неизвестный заходил в камеру миллиардера в тюрьме в ночь, когда тот умер, что ставит официальную версию под серьезные сомнения.

