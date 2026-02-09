"Привоз" и неизвестная девушка: в файлах Эпштейна нашли видеозапись из Одессы

Видео с неизвестной девушкой, как утверждается, нашли среди трех миллионов опубликованных Министерством юстиции США файлов Джеффри Эпштейна. И одесситы утверждают, что его сняли именно в Одессе.

Пользователи узнали клуб "Ibiza" в Одессе и рынок "Привоз", который мужчина за кадром называет "рынком специй", пишет Telegram-канал "Курс Одесса".

В какой-то момент в кадре появляется мужчина в розовом поло, который напоминает Жана-Люка Брюнеля, главу модельного агентства Karin Models и владельца MC2 Model Management, которое он основал при поддержке Джеффри Эпштейна. Брюнеля арестовали в 2020 году, когда он пытался сбежать в Сенегал, и отправили в тюрьму. В 2022 году его нашли мертвым в камере. Следствие установило, что Брюнель покончил с собой.

Также в кадре появляется молодая девушка, которая танцует на пляже. Кто она такая — неизвестно.

Ранее появлялась информация, что в Одессе отбирали девушек для влиятельных клиентов Эпштейна. В самих файлах Одессу упоминают минимум 200 раз, Украину упоминают примерно 1978 раз, причем чаще всего в новостях, которые пересылали Эпштейну, или он сам ими с кем-то делился.

Напомним, ранее стало известно, что Джеффри Эпштейна интересовала недвижимость во Львове. Он приценивался к старинному особняку.

Также оказалось, что среди обнародованных файлов Эпштейна фигурирует переписка 2010 года с владелицей украинского модельного агентства "Линия 12" Машей Манюк относительно поездок девушек в США.