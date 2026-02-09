"Привоз" і невідома дівчина: у файлах Епштейна знайшли відеозапис з Одеси

Відео з невідомою дівчиною, як стверджується, знайшли серед трьох мільйонів опублікованих Міністерством юстиції США файлів Джеффрі Епштейна. І одесити стверджують, що його зняли саме в Одесі.

Користувачі впізнали клуб "Ibiza" в Одесі та ринок "Привоз", який чоловік за кадром називає "ринком спецій", пише Telegram-канал "Курс Одеса".

У якийсь момент у кадрі з'являється чоловік у рожевому поло, який нагадує Жана-Люка Брюнеля, главу модельного агентства Karin Models і власника MC2 Model Management, який він заснував за підтримки Джеффрі Епштейна. Брюнеля заарештували 2020 року, коли він намагався втекти в Сенегал, і відправили до в'язниці. У 2022 році його знайшли мертвим у камері. Слідство встановило, що Брюнель наклав на себе руки.

Також у кадрі з'являється молода дівчина, яка танцює на пляжі. Хто вона така — невідомо.

Раніше з'являлася інформація, що в Одесі відбирали дівчат для впливових клієнтів Епштейна. У самих файлах Одесу згадують щонайменше 200 разів, Україну згадують приблизно 1978 разів, причому найчастіше в новинах, які пересилали Епштейну, або він сам ними з кимось ділився.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Джеффрі Епштейна цікавила нерухомість у Львові. Він прицінювався до старовинного особняка.

Також виявилося, що серед оприлюднених файлів Епштейна фігурує листування 2010 року з власницею української модельної агенції "Лінія 12" Машею Манюк щодо поїздок дівчат до США.