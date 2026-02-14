Лікар, який був присутній на розтині тіла Епштейна, зробив гучну заяву про його смерть: "Не вчиняв самогубства"

Відомий судовий патологоанатом Майкл Баден, який був присутній під час розтину тіла Джеффрі Епштейна, стверджує, що смерть мільярдера могла настати не внаслідок самогубства.

Майкл Баден переконаний, що Епштейн ніяк не міг себе вбити, перебуваючи за ґратами, і наполягає на тому, щоб цю справу переглянули. Про це розповідає портал Radar Online.

Патологоанатома найняв брат скандального мільярдера, аби той оглянув тіло та надав свій вердикт щодо справжньої причини смерті Епштейна. Баден був присутній під час процедури, і спостереження підвели його до висновку про те, що мільярдера насправді "могли задушити".

Джеффрі Епштейна "могли задушити" Фото: З відкритих джерел

У Майкла Бадена, як пише видання, 50-річний стаж роботи патологоанатома у Медичній комісії з питань виправних закладів штату Нью-Йорк. Він розслідував сотні випадків самогубств у в'язницях, і випадок із Епштейном вважає "геть нетиповою" розплатою з власним життям.

"На мою думку, його смерть, найімовірніше, була спричинена удушенням, а не повішенням", — зазначив лікар.

Баден, хоч і не брав участь безпосередньо у розтині, але бувши спостерігачем від сім'ї Епштейна, мав право просити доктора, що це робив, дані про будь-які додаткові розрізи або тести, які він вважав за необхідне. І хоча він вважав, що отримана інформація потребує більше часу на дослідження, докторка Барбара Семпсон вже через тиждень після обстеження виголосила, що мільярдер таки скоїв самогубство.

Зрештою патологоанатом пішов з посади у Медичній оглядовій раді у 2023 році. Проте подробиці довкола справи Епштейна, які розкривають зараз, наштовхнули його на думку про те, що потрібно переглянути розслідування щодо обставин його смерті.

Варто зауважити, що інформація про те, що Епштейн насправді міг померти за інших обставин, не вперше поширюється у мережі. Днями видання Daily Mail повідомляло, що невідома особа заходила до камери мільярдера у в'язниці у ніч, коли той помер, що ставить офіційну версію під серйозні сумніви.

