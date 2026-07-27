Дружина Пєскова вимагає скасувати санкції ЄС щодо неї та виплатити значну компенсацію

Тетяна Навка, олімпійська чемпіонка з фігурного катання та дружина прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, яка після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ потрапила під європейські санкції, вимагає скасувати ці санкції щодо неї.

Навка подала до суду ЄС відповідний позов. Відповідачем у справі є Європейська Рада, як випливає з документа, опублікованого в Офіційному віснику ЄС.

Санкції були накладені на Навку через її зв’язки з "особою, яка підтримує дії, що загрожують територіальній цілісності України". Крім того, вона була співвласницею компаній та нерухомості в анексованому Криму.

Інтереси колишньої спортсменки представляє Карстен Цатшлер, старший адвокат Колегії адвокатів Ірландії, фахівець з права Європейського Союзу та міжнародного торговельного права.

Захист Тетяни Навки стверджує, що Рада ЄС не мала достатніх підстав для внесення її до "чорного списку", а санкції проти родини Пєскова "порушують її право на людську гідність, а також право на повагу до сімейного життя щодо неї та її дітей".

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Окрім скасування санкцій ЄС, дружина Пєскова Навка вимагає 2 мільйони євро компенсації. Так, як відшкодування матеріальних збитків, пов’язаних із необхідністю оскаржувати санкції, позивачка називає суму в 134 558 євро. Ще не менше 1 903 000 євро — сума збитків, "завданих репутації позивачки, та інших форм нематеріальної шкоди", причому ця сума збільшується на 1 000 євро за кожен день, а також нараховані відсотки.

Також у документі міститься вимога до Ради Європи покрити власні судові витрати та відшкодувати витрати, понесені позивачем.

Тетяна Навка: що відомо про дружину Пєскова

Тетяна Навка народилася 13 квітня 1975 року в Дніпропетровську (нині — Дніпро). В Україні вона почала займатися фігурним катанням, а потім переїхала до Москви. На Олімпіаді в Турині, вже виступаючи за збірну РФ, у 2006 році в парі з Романом Костомаровим завоювала золоту медаль. Свого часу вона також виступала за збірну Білорусі.

У 2010 році вона познайомилася з прес-секретарем Путіна Дмитром Пєсковим, а в 2015 році пара влаштувала пишне весілля. Роком раніше у них народилася донька Надія.

Як пише "Дзеркало", журнал Forbes назвав Пєскова та Навку однією з найбагатших сімей у Кремлі. Їхні витрати неодноразово потрапляли в поле зору Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального. При цьому Пєсков пояснював придбання дорогої нерухомості та витрати на відпочинок високими заробітками Навки.

Після завершення спортивної кар'єри Тетяна заснувала компанію "Навка Шоу", яка займається створенням, постановкою та організацією оригінальних льодових шоу. Колишня фігуристка входить до четвірки лідерів серед російських спортсменів, які отримали найбільші гранти через путінський Президентський фонд культурних ініціатив.

Нагадаємо, дружина Пескова приховала логотип Chanel на розкішній сумці.

Також повідомлялося, що санкції проти Росії діють лише там, де перекриті шляхи обходу.