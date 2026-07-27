Жена Пескова требует отменить санкции ЕС в отношении нее и выплатить значительную компенсацию

Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которая после начала полномасштабного вторжения ВС РФ попала под европейские санкции, требует отменить эти санкции в отношении неё.

Навка подала соответствующий иск в суд ЕС. Ответчиком по делу выступает Европейский совет, как следует из документа, опубликованного в Официальном вестнике ЕС.

Санкции были введены в отношении Навки из-за её связей с "лицом, поддерживающим действия, угрожающие территориальной целостности Украины". Кроме того, она являлась совладелицей компаний и недвижимости в аннексированном Крыму.

Интересы бывшей спортсменки представляет Карстен Цатшлер, старший адвокат Коллегии адвокатов Ирландии, специалист по праву Европейского Союза и международному торговому праву.

Защита Татьяны Навки утверждает, что у Совета ЕС не было достаточных оснований для включения её в "чёрный список", а санкции против семьи Пескова "нарушают её право на человеческое достоинство, а также право на уважение семейной жизни в отношении неё и её детей".

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Помимо отмены санкций ЕС, супруга Пескова Навка требует 2 миллиона евро в качестве компенсации. В качестве возмещения материального ущерба, связанного с необходимостью обжалования санкций, истица указывает сумму в 134 558 евро. Еще не менее 1 903 000 евро — сумма убытков, "нанесенных репутации истицы, и других форм нематериального ущерба", причём эта сумма увеличивается на 1 000 евро за каждый день, а также начисляются проценты.

Кроме того, в документе содержится требование к Совету Европы покрыть свои судебные издержки и возместить расходы, понесенные истцом.

Татьяна Навка: что известно о супруге Пескова

Татьяна Навка родилась 13 апреля 1975 года в Днепропетровске (ныне — Днепр). В Украине она начала заниматься фигурным катанием, а затем переехала в Москву. На Олимпиаде в Турине, уже выступая за сборную РФ, в 2006 году в паре с Романом Костомаровым завоевала золотую медаль. В своё время она также выступала за сборную Беларуси.

В 2010 году она познакомилась с пресс-секретарём Путина Дмитрием Песковым, а в 2015 году пара устроила пышную свадьбу. Годом ранее у них родилась дочь Надежда.

Как пишет "Зеркало", журнал Forbes назвал Пескова и Навку одной из самых богатых семей в Кремле. Их расходы неоднократно попадали в поле зрения Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. При этом Песков объяснял приобретение дорогой недвижимости и расходы на отдых высокими заработками Навки.

После завершения спортивной карьеры Татьяна основала компанию "Навка Шоу", которая занимается созданием, постановкой и организацией оригинальных ледовых шоу. Бывшая фигуристка входит в четверку лидеров среди российских спортсменов, получивших самые крупные гранты через путинский Президентский фонд культурных инициатив.

Напомним, что жена Пескова скрыла логотип Chanel на роскошной сумке.

Также сообщалось, что санкции против России действуют только там, где перекрыты пути обхода.