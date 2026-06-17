Стоит 8 тысяч евро: жена Пескова скрыла логотип Chanel на роскошной сумке (фото)

Российско-белорусская фигуристка Татьяна Навка, находящаяся под санкциями и являющаяся супругой пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, опубликовала в сети фото с роскошной сумкой, но почему-то скрыла фирменный логотип. Выяснилось, что речь идет об изделии Chanel, которое стоит более 8 тыс. евро и не должно продаваться в Российской Федерации.

Жена Пескова опубликовала в Instagram фотографию, на которой она демонстрирует сумку, но намеренно скрыла название бренда, говорится в публикации российского СМИ Nexta. Между тем поиск в сети показал, что речь идет о дорогостоящем изделии модного бренда Chanel, который с 2024 года обещал уйти из РФ, но, похоже, до сих пор этого не сделал.

В посте разместили скриншот со страницы Навки в Instagram, которая недоступна пользователям из Украины. Мы видим супругу высокопоставленного чиновника РФ, которая, судя по всему, прогуливается где-то на природе в сосновом лесу, направляется по тропинке к домику, а на плече у неё небрежно висит сумка из тёмно-коричневой кожи. Сумка имеет лаконичный дизайн и не имеет никаких украшений: не видно ни металлических пряжек, ни других элементов декора, ни названия бренда компании-производителя. Женщина написала, что решила отдохнуть в Мурманской области и "подышать свежим воздухом". Под фотографией видно, что она была опубликована два дня назад, ориентировочно 15 июня.

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Скандалы в РФ — Татьяна Навка с сумкой Chanel Фото: Telegram NEXTA

Между тем в публикации Nexta отмечается, что по форме сумка похожа на модель Chanel Flap Bag Maxi. Ориентировочная стоимость такой сумки — около 8250 евро, то есть 1–1,5 млн рублей (426 тыс. гривен по курсу НБУ).

"Логотип исчез, а ценник на полтора миллиона рублей — нет", — говорится в посте.

Скандалы в РФ — сумка Chanel Навки с логотипом бренда Фото: Скриншот

Скандалы в РФ — подробности

Дмитрий Песков пока не комментировал скандал с женой Татьяной Навкой. Тем временем в сети внимательно изучили гардероб Навки во время визита в Мурманскую область по фотографиям, которые она выложила в Instagram. Пользовательница X Виолетта Грудина написала, что, помимо сумки за 8250 евро, она надела очки Miu Miu за 670 евро, кепку Chanel за 1025 евро и жакет Chanel за 8–10 тыс. евро. Можно подсчитать, что "лук" супруги Пескова обошёлся почти в 20 тыс. евро.

Скандалы в РФ — подробности наряда Татьяны Навки Фото: Скриншот

Под постом с нарядами и аксессуарами Татьяны Навки появились комментарии пользователей соцсети X и Instagram. Люди писали, что это "пир во время чумы", "издевательство над народом", "насмешка над россиянами, которые гибнут на войне и слышат сирены". Другие заметили, что женщина могла бы носить сумку поскромнее или просто не публиковать фото. Также были предположения, что сумка поддельная и на самом деле не стоит 8 тыс. евро.

Татьяна Навка — российско-белорусская фигуристка и супруга Дмитрия Пескова, которая с 2014 года находится под санкциями Украины и всех стран-партнеров, а также под санкциями ЕС. Женщина активно поддерживает Путина, регулярно посещает Крым, участвует в работе прокремлевских молодежных организаций и является лицом компаний Oriflame и Chopard. Между тем бренд Chanel в 2024 году начал процедуру ухода из РФ, но на сегодняшний день неясно, завершился ли этот процесс.

Отметим, что в 2022 году в РФ подали иск против бренда Chanel. Сумма иска составила 100 млн руб.

Напоминаем, что 17 июня российские СМИ сообщили об очередном инциденте в РФ, связанном с другом Владимира Путина — олигархом-криминальщиком Ильей Трабером.