Коштує €8 тисяч: дружина Пєскова приховала логотип Chanel на розкішній сумці (фото)

Російсько-білоруська підсанкційна фігуристка Тетяна Навка, яка є дружиною речника Кремля Дмитра Пєскова, виклала у мережі фото з розкішною сумкою, але чомусь приховала фірмовий логотип. З'ясувалось, що ідеться про виріб Chanel, який коштує більш як 8 тис. євро і мав би не продаватись у Російській Федерації.

Дружина Пєскова опублікувала у Instagram фотографію, на якій вона хизується сумкою, але навмисно приховала назву бренду, ідеться у дописі росЗМІ Nexta. Тим часом пошук у мережі показав, що ідеться про дороговартісний виріб модного бренду Chanel, який з 2024 року обіцяв вийти з РФ, але, схоже, досі не вийшов.

У дописі розмістили скриншот зі сторінки Instagram Навки, яка недоступна користувачам з України. Бачимо дружину топпосадовця РФ, яка начебто прогулюється десь на природі у сосновому лісі, прямує стежкою до будиночка, а на плечі недбало висить сумка з темно-коричневої шкіри. Сумка має лаконічний дизайн і жодного декору: не помітно ні металевих пряжок, ні іншого декору чи назви бренду компанії-виробника. Жінка написала, що вирішила відпочити у Мурманській області та "подихати свіжим повітрям". Під фото бачимо, що його опублікували два дні тому, орієнтовно, 15 червня.

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Скандали у РФ — Тетяна Навка з сумкою Chanel Фото: Telegram NEXTA

Тим часом у дописі Nexta зауважується, що за формою сумка схожа на виріб Chanel Flap Bag Maxi. Орієнтовна вартість такої сумки — близько 8250 євро тобто 1-1,5 млн руб (426 тис. грн за курсом НБУ).

"Логотип зник, а цінник на півтора мільйони рублів — ні", — ідеться у дописі.

Скандали у РФ — сумка Chanel Навки з логотипом бренду Фото: Скриншот

Скандали у РФ — деталі

Дмитро Пєсков поки не коментував скандал з дружиною Тетяною Навкою. Тим часом у мережі уважно вивчили гардероб Навки під час візиту в Мурманську область по фото, які вона виклала в Instagram. Користувачка X Віолетта Грудіна написала, що, окрім сумки за 8250 євро, вона вбралась в окуляри Miu Miu за 670 євро, кепку Chanel за 1025 євро та жакет Chanel за 8-10 тис. євро. Можна порахувати, що "лук" дружини Пєскова коштував майже 20 тис. євро.

Скандали у РФ — деталі вбрання Тетяни Навки Фото: Скриншот

Під дописом з вбранням та аксесуарами Тетяни Навки з'явились коментарі користувачів соцмережі X та Instagram. Люди писали, що це "бенкет під час чуми", "знущання з народу", "насмішка над росіянами, які гинуть на війні та чують сирени". Інші зауважили, що жінка могла б носити сумку поскромніше або просто не публікувати фото. Також були припущення, що сумка підроблена і насправді не коштує 8 тис. євро.

Тетяна Навка — російсько-білоруська фігуристка та дружина Дмитра Пєскова, яка з 2014 року перебуває під санкціями України та усіх країн-партнерів, і також під санкціями ЄС. Жінка активно підтримує Путіна, регулярно відвідує Крим, бере участь у роботі прокремлівських молодіжних організацій та є обличчям компаній Oriflame та Chopard. Тим часом бренд Chanel у 2024 році почав процедуру виходу з РФ, але на сьогодні не ясно, чи цей процес завершився.

Зазначимо, у 2022 році у РФ подали в суд на бренд Chanel. Сума позову склала 100 млн руб.

Нагадуємо, 17 червня росЗМІ розповіли про черговий інцидент у РФ, пов'язаний з другом Володимира Путіна — з олігархом-кримінальником Іллею Трабером.