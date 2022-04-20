В России подали судебный иск против Chanel на 100 млн рублей

Ранее бренд полностью ушел с российского рынка.

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В России подали иск в суд на модный дом Chanel стоимостью 100 млн рублей. Об этом пишет телеграм-канал "Осторожно, Москва".

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Однако Басманный суд Москвы заморозил иск трех российских юристов, подавших его 12 апреля 2022 года. Претензия юристов состоит в том, что Chanel отказались обслуживать российский рынок и россиян за рубежом. Моральный ущерб был оценен в 100 миллионов рублей (около 1,2 млн долларов США).

В настоящее время московский суд заморозил иск на месяц, до 12 мая 2022 года, чтобы истцы устранили недостатки в заявлении, иначе оно не будет рассмотрено.

Напомним, после ухода с российского рынка бренд Chanel заявил, что не будет обслуживать россиян за границей без специальной расписки. Известно, что в документе желающие приобрести люксовые вещи россияне обязуются, что вещи бренда не будут ввезены на территорию РФ.

[ + – ] Россияне за границей протестуют против ограничений Chanel в обслуживании клиентов из РФ Фото: Соцсети

Также Фокус писал о реакции россиян на ограничение обслуживания в зарубежных брендовых бутиках Chanel. Некоторые начали показательно резать сумки Chanel на камеру в знак протеста, другие — клеить на магазины бренда в Европе наклейки с Гитлером. Такой "флешмоб" также является намеком на прошлое основательницы бренда Коко Шанель. Во время Второй мировой войны она имела связь с атташе немецкого посольства в Париже бароном Гансом Гюнтером фон Динклаге, поэтому ее подозревали в шпионаже и предательстве.