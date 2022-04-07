На бутиках Chanel в Париже появились наклейки с Гитлером

Флешмоб связывают с уходом бренда с российского рынка и отказом продавать продукцию покупательницам из РФ

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На стенах и витринах бутиков Chanel в Париже стали появляется наклейки с Адольфом Гитлером. Кто их расклеивает – неизвестно, но СМИ связывают произошедшее с тем, что этот модный дом ушел с российского рынка после вторжения ВС РФ в Украину и теперь продукцию этого бренда, в том числе и культовые сумочки россиянкам не купить даже за границей. Об этом пишет Life.

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Оказалось, что когда бутики закрылись в Москве и прочих российских городах, то приобрести новинки за границей также стало проблематично. Модный дом Chanel не продает свои товары россиянам без специального договора о том, что российские граждане не будут носить их на территории России. Такой договор одну из клиенток попросили подписать в бутике в Дубае. Она отказалась и сумку не купила.

[ + – ] Бутики Chanel в Париже Фото: Соцсети [ + – ] Бутики Chanel в Париже Фото: Соцсети

В ответ россиянки устроили флешмоб, во время которого порезали свои брендовые сумки от Chanel в знак протеста.

Видимо, наклейки с Гитлером стали продолжением флешмоба и намеком на прошлое основательницы бренда – Коко Шанель. Во время Второй мировой войны у нее была связь с атташе немецкого посольства в Париже бароном Гансом Гюнтером фон Динклаге. В книге "В постели с врагом: тайная война Коко Шанель", вышедшей в 2011 году, журналист Хал Вон утверждал, что Коко и Ганса связывала не только страсть: знаменитая кутюрье якобы занималась шпионажем и вербовкой агентов для немцев.