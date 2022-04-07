На бутиках Chanel у Парижі з'явилися наклейки з Гітлером

Флешмоб пов'язують із відходом бренду з російського ринку та відмовою продавати продукцію покупцям з РФ

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На стінах та вітринах бутиків Chanel у Парижі почали з'являтися наклейки з Адольфом Гітлером. Хто їх розклеює — невідомо, але ЗМІ пов'язують те, що сталося, з тим, що цей модний будинок пішов з російського ринку після вторгнення ЗС РФ в Україну і тепер продукцію цього бренду, зокрема й культові сумочки, росіянкам не купити навіть за кордоном. Про це пише Life.

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Виявилося, що коли бутики закрилися в Москві та інших російських містах, то придбати новинки за кордоном також стало проблематично. Модний будинок Chanel не продає свої товари росіянам без спеціального договору про те, що російські громадяни не носитимуть їх на території Росії. Такий договір одну з клієнток попросили підписати в бутику в Дубаї. Вона відмовилася та сумку не купила.

[ + – ] Бутики Chanel у Парижі Фото: Соцсети [ + – ] Бутики Chanel у Парижі Фото: Соцсети

У відповідь росіянки влаштували флешмоб, під час якого порізали свої брендові сумки від Chanel на знак протесту.

Мабуть, наклейки з Гітлером стали продовженням флешмобу та натяком на минуле засновниці бренду — Коко Шанель. Під час Другої світової війни вона мала зв'язок з аташе німецького посольства в Парижі бароном Гансом Гюнтером фон Дінклаге. В книзі "В ліжку з ворогом: таємна війна Коко Шанель", що вийшла у 2011 році, журналіст Гел Воун стверджував, що Коко та Ганса пов'язувала не лише пристрасть: знаменита кутюр'є нібито займалася шпигунством та вербуванням агентів для німців.