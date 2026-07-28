"Путін чекає на тебе": під Краковом поляк накинувся на українця з образами (відео)

Не встигли ЗМІ обговорити побиття української пари у Вроцлаві через їхній акцент, як у соцмережах з’явилося нове відео конфлікту між поляком та українцями.

У соцмережах шириться запис, на якому чоловік у будівельній касці та жилеті викрикує вульгарні образи на адресу українських робітників, після чого намагається відібрати телефон у людини, котра знімає відео. Як пише сьогодні RMF24, інцидент стався минулої п’ятниці на складі неподалік від Скавіни, в околицях Кракова (Малопольське воєводство).

На записі чоловік викрикував, серед іншого, "банд*рівський виродок", "на фронт, ку*ва, Путін чекає на тебе", після чого нібито напав на українця.

Наступного дня після інциденту двоє українських співробітників з’явилися у поліцейському відділку в Скавині та подали заяву про погрози, повідомила журналістам прес-секретарка Малопольської поліції, заступниця інспектора Катаржина Цисло.

Відео дня

Краківське районне управління поліції розпочало розслідування щодо погроз та дискримінації за національною ознакою. Докази, зібрані у цій справі, будуть передані до прокуратури. Особа чоловіка відома поліції, але його поки що не заарештовано.

За інформацією видання, нападник працює в групі компаній Stadnicki. Керівництво оперативно відреагувало на відео та заявило, що вживає "негайних і рішучих заходів щодо цього питання".

"Ця людина більше не представляє нашу компанію в жодному статусі. Водночас ми глибоко шкодуємо, що стався такий кричущий інцидент, внаслідок якого постраждав представник іншої компанії", — йдеться у заяві. Потерпілим висловили найглибші вибачення, додавши, що жодні емоції чи професійні суперечки не можуть виправдати фізичну агресію.

Також у тексті заяви зазначено, що компанія "рішуче й беззастережно засуджує всі форми агресії та насильства":

"У нашій організації діє принцип абсолютної нульової терпимості до будь-якої агресивної поведінки, незалежно від її походження, динаміки чи попередньої історії конфлікту. Порушення меж фізичної недоторканності та ескалація конфлікту для нас є абсолютно неприйнятними".

Поведінку вже колишнього співробітника у компанії Stadnicki назвали "суто приватним, довільним вчинком".

Напередодні стало відомо, що поліція затримала двох підозрюваних у нападі на українців у Вроцлаві. Їм загрожує тюремне ув’язнення на строк до п’яти років. Третього фігуранта ще розшукують.

Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що прояви насильства в країні стають дедалі зухвалішими через політичне потурання радикальним колам. Більше того, він навіть закликав президента Кароля Навроцького публічно відреагувати на цей інцидент.