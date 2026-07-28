"Путин ждет тебя": под Краковом поляк набросился на украинца с оскорблениями (видео)

Не успели СМИ обсудить избиение украинской пары во Вроцлаве за их акцент, как по соцсетях разлетелось новое видео конфликта между поляком и украинцами.

В пабликах распространяется запись, как мужчина в строительной каске и жилете выкрикивает вульгарные оскорбления в адрес украинских рабочих, после чего пытается отобрать телефон у человека, снимающего видео. Как пишет сегодня RMF24, инцидент произошел в прошлую пятницу на складе недалеко от Скавины, в окрестностях Кракова (Малопольское воеводство).

На записи мужчина выкрикивал, среди прочего, "банд*ровский убл*док", "на фронт, ку*ва, Путин ждет тебя", после чего якобы напал на украинца.

На следующий день после инцидента двое украинских сотрудников явились в полицейский участок в Скавине и подали заявление об угрозах, сообщила журналистам пресс-секретарь Малопольской полиции, заместитель инспектора Катаржина Цисло.

Відео дня

Краковское районное управление полиции начало расследование по факту угроз и дискриминации по национальному признаку. Собранные по этому делу доказательства будут переданы в прокуратуру. Личность мужчины известна полиции, но он пока не арестован.

По информации издания, нападавший работает в группе компаний Stadnicki. Руководство оперативно отреагировало на видео и заявило, что принимает "незамедлительные и решительные меры по этому вопросу".

"Этот человек больше не представляет нашу компанию ни в каком качестве. В то же время мы глубоко сожалеем, что произошел такой вопиющий инцидент, в результате которого пострадал представитель другой компании", — говорится в заявлении. Потерпевшим принесли глубочайшие извинения, добавив, что никакие эмоции или профессиональные споры не могут оправдать физическую агрессию.

Также в тексте заявления говорится, что компания "решительно и безоговорочно осуждает все формы агрессии и насилия":

"В нашей организации действует абсолютный принцип нулевой терпимости к любому агрессивному поведению, независимо от его происхождения, динамики или предыдущей истории конфликта. Пересечение границ телесной неприкосновенности и эскалация конфликта для нас совершенно неприемлемы".

Поведение уже бывшего сотрудника в Stadnicki назвали "совершенно частным, произвольным актом".

Накануне стало известно, что полиция задержала двух подозреваемых в нападении на украинцев во Вроцлаве. Им грозит срок в тюрьме до пяти лет. Третьего фигуранта еще ищут.

Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что проявления насилия в стране становятся все более дерзкими из-за политического попустительства радикальным кругам. Более того, он даже призвал президента Кароля Навроцкого публично отреагировать на инцидент.