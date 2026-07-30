Останній бункер часів Холодної війни виставлено на продаж у Великій Британії: що всередині

Бункер часів Холодної війни, збудований Міністерством оборони Великої Британії у 1971 році у Фолкстоні, графство Кент, можна придбати за 45 000 фунтів стерлінгів ($60 000).

Вважається, що це останній із 1500 бункерів, збудованих у Великій Британії, пише BBC.

Цей бункер було споруджено як спостережний пункт Королівського корпусу спостереження. Він призначався для виявлення ядерних вибухів та відстеження радіоактивних опадів під час атомної війни.

За словами Сема Фогарті з агентства нерухомості Miles & Barr, він досить просторий всередині, а зовні замаскований двома "непомітними" бетонними блоками.

Його глибина — чотири метри, і він розташований неподалік від головної дороги.

Усередині букера не збереглося оригінальне оформлення Фото: ВВС

Що стосується внутрішнього оздоблення, то жодна з оригінальних деталей та елементів інтер’єру не збереглася до наших днів. Проте бункер, який не використовувався з 1991 року, залишається сухим і підтримує комфортну температуру цілий рік, незважаючи на погоду назовні.

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Він виставляється на продаж не вперше, і Фогарті зазначає, що це цікавий об’єкт для продажу.

Нагадаємо, неподалік від столиці Фінляндії, Гельсінкі, розташований величезний мегаполіс із майже 5500 підземних сховищ, у яких є футбольні поля, спортивні зали та навіть басейни.

Також повідомлялося про секретний об’єкт часів "Холодної війни" у Польщі. На думку міського дослідника, ця локація була частиною програми будівництва сховищ для радянської ядерної зброї.