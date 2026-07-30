Последний бункер времен Холодной войны выставили на продажу в Великобритании: что внутри

Бункер времен Холодной войны, построенный Министерством обороны Великобритании в 1971 году в Фолкстоне, графство Кент, можно приобрести за 45 000 фунтов стерлингов ($60 000).

Считается, что это последний из 1500 бункеров, построенных в Великобритании, пишет BBC.

Этот бункер был сооружен в качестве наблюдательного пункта Королевского корпуса наблюдения. Он предназначался для обнаружения ядерных взрывов и отслеживания радиоактивных осадков во время атомной войны.

По словам Сэма Фогарти из агентства недвижимости Miles & Barr, он довольно просторный внутри, а на поверхности замаскирован двумя "незаметными" бетонными блоками.

Его глубина — четыре метра, и он находится неподалеку от главной дороги.

Внутри букера не сохранился оригинальный дизайн Фото: ВВС

Что касается внутреннего убранства, то ни одна из оригинальных деталей и элементов интерьера не сохранилась до наших дней. Тем не менее, бункер, который не использовался с 1991 года, остается сухим и поддерживает комфортную температуру круглый год, несмотря на погоду снаружи.

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Он не в первый раз выставляется на продажу, и Фогарти говорит, что это интересный объект для продажи.

Напомним, недалеко от столицы Финляндии, Хельсинки, расположен огромный мегаполис с почти 5500 подземных хранилищ, в которых есть футбольные поля, спортивные залы и даже бассейны.

Также сообщалось о секретном объекте времен "Холодной войны" в Польше. По мнению городского исследователя, эта локация была частью программы строительства хранилищ для советского ядерного оружия.