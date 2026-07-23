Может разместиться миллион человек: как выглядит подземный город-бункер для Третьей мировой войны в ЕС

Недалеко от столицы Финляндии, Хельсинки, расположен огромный мегаполис с почти 5500 подземных хранилищ, в которых есть футбольные поля, спортивные залы и даже бассейны.

Бункеры в Финляндии могут вместить почти миллион человек и оснащены детскими площадками, спортзалами и даже подземными бассейнами. Под дорогостоящими кафе и саунами столицы Хельсинки скрывается ещё один подземный мир, который может быть использован во время Третьей мировой войны, пишет Daily Star.

После вторжения России во время Второй мировой войны правительство Финляндии распорядилось оборудовать бомбоубежища в новых зданиях площадью более 1200 квадратных метров. По распоряжению правительства любое новое строительство, превышающее этот размер, должно иметь бункер. Это решение привело к тому, что почти 5500 подземных убежищ занимают пространство под столицей Финляндии.

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Бункеры в Финляндии: что о них известно

Самое большое из этих укрытий называется Мерихака, и его объём составляет 71 000 кубических метров, что примерно равно объёму семиэтажного дома. В укрытии есть игровая пещера, площадки, огромный спортзал и даже парковка.

Хотя в Мерихаце есть место для около 6000 человек, но убежище рассчитано лишь на треть этого числа, так как внутри в настоящее время хранится 2000 металлических раскладушек.

Недалеко от столицы Финляндии находится еще один город Фото: Скриншот

Юкка-Пекка Шредерус из городского департамента спасательных служб, отвечающего за безопасность жителей Хельсинки, рассказал об этом решении.

"Идея заключается в том, что мы похожи на подводную лодку, где в любой момент времени треть людей отдыхает, треть занимается делами, а треть дежурит и убирает", — сказал он.

В убежище от радиоактивных повреждений также установлены огромные синие взрывостойкие двери. Первые стальные двери разработаны, чтобы выдерживать силу взрывной волны бомбы, а вторые — для защиты находящихся внутри от ядерного излучения и биологического оружия.

Как выглядит подземный город Хельсинки

Двери долго не будут открыты, и в случае беспрецедентной катастрофы люди могут не успеть попасть в убежище.

"Если ситуация будет сложной, нам, возможно, придётся закрыть двери и оставить людей на улице", — сказал Шродерус.

Кроме того, внутрь не пустят домашних животных.

"Мы изучили этот вопрос и пришли к выводу, что лучшее место для собак и кошек — это дом, поэтому владельцы сами решают, останутся ли они с ними или оставят им еду и воду. Мы будем защищать животных только в тех случаях, когда они имеют международное значение, как, например, очень важный попугай (вероятно, имеется в виду уникальный вид птиц, — ред.)", — сказал он.

Как выглядит подземный город Финляндии

По данным экспортной организации Resilience Center Finland, объем продаж жилья в рамках экспорта продукции в сфере безопасности и обороны Финляндии достигает двенадцати миллионов евро и имеет значительный потенциал роста.

Бункеры пользуются огромной популярностью во всем мире

Репутация Финляндии как страны, готовящейся к войне, привлекла внимание во всём мире. Зарубежные политики и бизнесмены сейчас ищут информацию и посещают страны, чтобы увидеть, как строятся и обслуживаются бункеры.

"С нами связались страны Персидского залива и Израиль и попросили дать советы другим. Мы рады поделиться нашей информацией, за исключением нескольких секретных моментов, но также постоянно обновляем её, собирая информацию из Украины, Швейцарии и Ближнего Востока", — сказал профильный чиновник.

Напомним, что в Норвегии местный сталкер обнаружил в центре города необычный вход в неизвестное место, которое оказалось бункером времен Второй мировой войны. Мужчина убежден, что это было укрытие на случай воздушной тревоги. Бункер расположен в лесистой зоне между жилым кварталом и большой школой. Поэтому большинство местных жителей даже не подозревают о его существовании

Также стало известно о секретном объекте времён "Холодной войны" в Польше. По мнению городского исследователя, эта локация была частью программы строительства хранилищ для советского ядерного оружия.