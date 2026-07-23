Є місця для мільйона людей: як виглядає підземне місто-бункер для Третьої світової війни у ЄС

Під столицею Фінляндії Гельсінкі розташований величезний мегаполіс із майже 5500 підземних сховищ, де є футбольні поля, спортзали та навіть басейни.

Бункери у Фінляндії можуть вмістити майже мільйон людей і мають доступ до дитячих майданчиків, спортзалів і навіть підземних басейнів. Під дорогими кав'ярнями та саунами столиці Гельсінкі лежить ще один підземний світ, який може використовутися під час Третьої світової війни, пише Daily Star.

Після вторгнення Росії під час Другої світової війни уряд Фінляндії наказав облаштувати бомбосховища підновими будівлями площею понад 1200 квадратних метрів. За наказом урядовців будь-яке нове будівництво, що перевищує цей розмір, повинно мати бункер. Це рішення призвело до того, що майже 5500 підземних сховищ займають простір під столицею Фінляндії.

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Бункери у Фінляндії: що про них відомо

Найбільше з цих укриттів називається Меріхака, і його об'єм 71 000 кубічних метрів, що приблизно дорівнює об'єму семиповерхового будинку. В укритті є ігрова печера, майданчики, величезний спортзал і навіть парковка.

Хоча в Меріхаці є місце для близько 6000 людей, але укриття розраховане лише на третину цієї популяції, бо всередині наразі зберігається 2000 металевих розкладачок.

Під столицею Фінляндії існує інше місто Фото: Скріншот

Юкка-Пекка Шредерус з міського рятувального департаменту, який контролює безпеку мешканців Гельсінкі розповів про це рішення.

"Ідея полягає в тому, що ми схожі на підводний човен, де в будь-який момент часу третина людей відпочиває, третина займається справами, а третина чергує, прибираючи", — сказав він.

У сховищі від радіоактивних пошкоджень також є величезні сині вибухостійкі двері. Перші сталеві двері розроблені, щоб витримувати силу вибухової хвилі бомби, а другі — для захисту тих, хто знаходиться всередині, від ядерного випромінювання та біологічної зброї.

Як виглядає підземне місто Гельсінкі

Двері довго не будуть відкриті, і у разі безпрецедентної катастрофи люди можуть не встигнути потрапити до сховища.

"Якщо ситуація буде складною, нам, можливо, доведеться зачинити двері та залишити людей надворі", — сказав Шродерус.

Також усередину не пустять домашніх улюбленців.

"Ми вивчили це питання та вирішили, що найкраще місце для собак та котів — це дім, тому власники вирішують, чи залишаться вони з ними, чи залишать їм їжу та воду. Ми захищатимемо тварин лише тоді, коли вони мають міжнародне значення, як-от дуже важливий папуги (ймовірно, мається на увазі унікальний вид птахів, — ред.)", — сказав він.

Як виглядає підземне місто Фінляндії

За даними експортної організації Resilience Center Finland, обсяг продажу житла в рамках експорту продукції безпеки та оборони Фінляндії сягає дванадцяти мільйонів євро зі значним потенціалом для зростання.

Бункери користуються шаленою популярністю у світі

Репутацію Фінляндії як країни, що готується до війни помітили в усьому світі. Закордонні політики та бізнесмени зараз шукають інформацію та відвідують країни, щоб побачити, як будуються та обслуговуються бункери.

"З нами зв’язалися країни Перської затоки та Ізраїль і попросили порадити іншим. Ми раді поділитися нашою інформацією, окрім кількох секретних речей, але також постійно оновлюємо її, збираючи інформацію з України, Швейцарії та Близького Сходу", — сказав профільний чиновник.

Нагадаємо, що у Норвегії місцевий сталкер знайшов у середмісті незвичний вхід у невідому локацію, яка виявилася бункером часів Другої світової. Чоловік переконаний, що це було укриття під час повітряної тривоги. Бункер розташований у лісистій зоні між жилим кварталом і великою школою. Тому більшість місцевих жителів навіть не підозрюють про його існування

Також стало відомо про секретний об'єкт Холодної війни у Польщі. На думку міського дослідника, ця локація була частиною програми будівництва сховищ для радянської ядерної зброї.