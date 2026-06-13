Прямо у центрі міста: сталкер знайшов незвичний бункер часів Другої світової (фото)

У Норвегії місцевий сталкер знайшов у середмісті незвичний вхід у невідому локацію, яка виявилася бункером часів Другої світової. Чоловік переконаний, що це було укриття під час повітряної тривоги.

Бункер розташований у лісистій зоні між жилим кварталом і великою школою. Тому більшість місцевих жителів навіть не підозрюють про його існування, розповів сталкер у дописі на одному з пабліків Reddit.

Ззовні об'єкт майже непомітний: іржава металева двері у бетонній стіні, оточена деревами і опалим листям. Всередині відкривається зовсім інша картина — просторий тунель, вирубаний прямо у скелі, з бетонними кімнатами, трубами вентиляції і навіть залишками освітлення.

Внутрішня камеру сховища в бункері Фото: Reddit

"Невелика частина бункера всередині має сліди пожежі, але в цілому він у дійсно хорошому стані. Маленький, але все одно цікавий шматочок історії — схоже, був збудований як бомбосховище, і швидше за все руками німців", — пише сталкер.

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Точну локацію старого сховища чоловік не вказав, однак заявив, що він розташований у середмісті одного великого норвезького міста. Серед особливостей розташування бункера є школа та великий житловий комплекс.

Фото з покинутого бункера в Норвегії Фото: Reddit

Наразі бункер стоїть покинутим у центрі міста. Сталкер додає, що поруч немає ані таблички, ані огорожі, ані жодної офіційної позначки на карті.

Раніше Фокус повідомляв, що в Британії знайшли загублений ядерний бункер біля середньовічного замку. Місце розташування ядерного бункера часів холодної війни залишалося загадкою з 1968 року.

Згодом стало відомо про секретний об'єкт Холодної війни у Польщі. На думку міського дослідника, ця локація була частиною програми будівництва сховищ для радянської ядерної зброї.