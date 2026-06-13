Прямо в центре города: сталкер обнаружил необычный бункер времен Второй мировой войны (фото)

В Норвегии местный сталкер обнаружил в центре города необычный вход в неизвестное помещение, которое оказалось бункером времен Второй мировой войны. Мужчина уверен, что это было укрытие на случай воздушной тревоги.

Бункер находится в лесистой зоне между жилым кварталом и большой школой. Поэтому большинство местных жителей даже не подозревают о его существовании, рассказал сталкер в посте на одном из пабликов Reddit.

Снаружи объект почти незаметен: ржавая металлическая дверь в бетонной стене, окруженная деревьями и опавшими листьями. Внутри открывается совсем другая картина — просторный туннель, вырубленный прямо в скале, с бетонными комнатами, вентиляционными трубами и даже остатками освещения.

Внутренняя камера хранилища в бункере Фото: Reddit

"Небольшая часть бункера внутри имеет следы пожара, но в целом он находится в действительно хорошем состоянии. Небольшой, но все равно интересный кусочек истории — похоже, он был построен как бомбоубежище, и, скорее всего, руками немцев", — пишет сталкер.

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Точное местонахождение старого хранилища мужчина не указал, однако заявил, что оно расположено в центре одного из крупных норвежских городов. Среди объектов, расположенных поблизости от бункера, — школа и крупный жилой комплекс.

Фото из заброшенного бункера в Норвегии Фото: Reddit

Сейчас бункер стоит заброшенным в центре города. Сталкер добавляет, что рядом нет ни таблички, ни ограждения, ни одной официальной отметки на карте.

Ранее "Фокус" сообщал, что в Великобритании обнаружили заброшенный ядерный бункер рядом со средневековым замком. Местонахождение ядерного бункера времен холодной войны оставалось загадкой с 1968 года.

Впоследствии стало известно о секретном объекте времен холодной войны в Польше. По мнению городского исследователя, это место было частью программы строительства хранилищ для советского ядерного оружия.