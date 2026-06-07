Блогер обнаружил секретный объект Холодной войны в Польше: что осталось от него сейчас (фото)

На западе Польши мотоциклист наткнулся на заброшенный объект времен Холодной войны. Внутри был массивный тоннель с характерными железобетонными кольцами, явно рассчитанный на хранение особого вооружения.

Автор поста убежден, что это были объекты хранения межконтинентальных баллистических ракет времен противостояния США и СССР в Холодной войне. Соответствующие фотографии мужчина показал на паблике в Reddit.

Поляк с ником bannedByTencent говорит, что этот объект был частью программы "Висла" — плана строительства хранилищ для советского ядерного оружия. По условиям проекта, оно должно было быть передано польским силам в случае войны, по аналогии с концепцией ядерного обмена НАТО.

Три объекта были завершены в конце 1969 года в лесах возле сел Бжезница-Колония, Подборско и Темплево на западе Польши. В 1970 году было подписано соглашение, но процедура передачи ядерных боеголовок польским силам так и не была детально определена, что позволяло Советскому Союзу трактовать соглашение по своему усмотрению.

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Ядерный секретный объект в Польше Фото: Reddit

Комментаторы в сети отмечают: судя по конструкции тоннеля, объект мог использоваться для хранения тактического ядерного оружия, в частности речь идет о ракетах серии "Луна", известных на Западе как FROG, которые входили в вооружение Польской народной армии в годы Холодной войны.

В 1990 году соглашение утратило силу после годичного срока предупреждения, и ядерное оружие, вероятно, было вывезено из Польши. В 1991 году Польша объявила о выводе ядерных средств доставки из своего арсенала.

Сегодня от секретного объекта, который показал пользователь, остались только бетонные кольца тоннеля, проржавевшая советская символика на стене и граффити. Сейчас лес постепенно поглощает остальное место, а о восстановлении объектов не идет речь вообще.

Ранее Фокус рассказывал о том, как пара в США нашла ядерный бункер в подвале. По словам хозяйки, первые дни в доме были "жуткими и таинственными".

Впоследствии стало известно о потерянном ядерном бункере в Великобритании. Бункер был выведен из эксплуатации и запечатан в 1968 году и считался утраченным.