Дом с тайной: подвал оказался входом в забытый бункер времен Холодной войны (видео)

Супружеская пара из Калифорнии (США) была ошеломлена неожиданной находкой после покупки дома. На участке оказалось настоящее бомбоубежище времен Холодной войны, о существовании которого не было ни слова в объявлении о продаже.

Гейл Гатан рассказала, что дом в небольшом городе Лоди всегда казался местным жителям загадочным. О самом большом здании на квартале, которое много лет пустовало, уже начали ходить городские легенды. По словам хозяйки, первые дни в доме были "жуткими и таинственными". Об этом американка рассказала в одном из видео в TikTok.

Настоящий сюрприз супругам открылся во время частного осмотра. Под участком скрывалось бомбоубежище, построенное в период Холодной войны. В 1960-х годах власти США активно призывали домовладельцев возводить такие укрытия, однако позволить их себе могли немногие. Предыдущий владелец дома, построивший его в 1974 году по индивидуальному проекту, оказался одним из них.

Загадочный дом, о котором ходили слухи десятилетиями

По словам Гатан, дом и без того отличался смелыми архитектурными решениями для своего времени. Например, в главной спальне было встроенное в землю джакузи. Однако о существовании убежища супруги не знали до самого переезда, Прежняя владелица призналась, что ее отец всегда запрещал спускаться туда, и она сама никогда не открывала дверь.

Новые хозяева не стали откладывать и сразу решили проверить, что скрывается за запертой дверью Фото: newsweek

Получив ключи, новые хозяева не стали откладывать и сразу решили проверить, что скрывается за запертой дверью. Первое посещение бомбоубежища они сняли на видео и позже опубликовали в TikTok, где ролик быстро привлек внимание пользователей.

Что обнаружили новые хозяева

Ожидания оказались совсем не такими, как реальность. Внутри супруги обнаружили просторное помещение, рассчитанное на большую семью и без ничего внутри. Гейл, работающая риелтором более 20 лет, призналась, что за всю карьеру никогда не сталкивалась с подобным объектом.

Ожидания оказались совсем не такими, как реальность Фото: newsweek

На этом открытия не закончились. Под домом нашлись потайные комнаты, скрытые кладовые и даже винный погреб, спрятанный под лестницей.

Дом для тех, кто любит тайны

Супруги полностью отреставрировали недвижимость, сохранив ее необычные детали и атмосферу. Сейчас дом выставлен на продажу за 1 299 000 долларов. По словам Гатан, они надеются, что новый владелец полюбит не только сам дом, но и его историю с сюрпризами, тайнами и неожиданными находками.

