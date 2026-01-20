Элита планирует побег: роскошные бункеры миллиардеров встревожили общество

Фотографии и откровенные заявления все чаще раскрывают тревожную тенденцию среди самых богатых людей мира. Миллиардеры активно инвестируют в подземные бункеры, готовясь к глобальным катастрофам, которые сами же частично и ускоряют.

Пока общество сталкивается с последствиями климатических изменений, технологических кризисов и социальной нестабильности, элиты, по словам критиков, "планируют побег", а не решение проблем. Об этом пишет TCD.

Профессионалы отрасли отмечают резкий рост спроса на элитные подземные укрытия среди предпринимателей и знаменитостей. Генеральный директор строительной компании Panic Room Builders Билл Ригдон признается, что еще несколько лет назад его идеи вызывали насмешки, а сегодня его график расписан на месяцы вперед.

По его словам, такие бункеры строят как в отдаленных местах, так и под жилыми домами. Они рассчитаны на защиту от стихийных бедствий, климатических катастроф и перебоев в инфраструктуре.

Відео дня

Ипподромы, боулинг и стрельбища под землей

Речь идет не просто о выживании. По словам подрядчиков, подземные комплексы все чаще проектируются как люксовые пространства.

В них можно встретить:

автономные энергосистемы и запасы продовольствия;

бронированные двери и гидропонные сады;

ипподромы, боулинг-дорожки и стрельбища.

Пока катастрофа не наступила, многие используют эти объекты как уединенные резиденции для отдыха и приема гостей.

Проект бункера под частным поместьем Фото: Oppidum

Побег миллиардеров из Силиконовой долины

Особенно активно к "плану Б" готовятся представители технологической элиты. У многих из них есть бункеры для выживания, частные самолеты или же гражданство Новой Зеландии.

Издание отдельно отмечает пример Марка Цукерберга. Его автономный комплекс на острове Кауаи на Гавайях занимает около 1400 акров и уже стал символом нового подхода к безопасности сверхбогатых.

Критики указывают на болезненное противоречие. По их мнению, именно самые богатые люди вносят непропорционально большой вклад в климатический кризис. Роскошный туризм, частные перелеты и инвестиции в нефтегазовую и угольную промышленность усиливают загрязнение атмосферы, удерживают тепло и увеличивают число экстремальных погодных явлений.

Пока катастрофа не наступила, многие используют эти объекты как уединенные резиденции для отдыха и приема гостей Фото: SAFE

Реакция соцсетей

В сети все чаще звучит резкая критика. Пользователи обсуждают подготовку элит к апокалипсису с откровенным раздражением.

"Они открыто навлекают на себя беду, думая, что этот косплей на выживание их спасет", — гласит один из комментариев на Reddit.

Другие добавляют, что подобные действия лишь доказывают, что такие состояния не были заработаны с ответственностью перед миром.

Ранее Фокус сообщал, что:

Мужчина случайно обнаружил заброшенный секретный бункер, который отличается от других.

Неожиданная находка под потолком удивила семейную пару. То, что начиналось как обычная уборка вещей в шкафу, обернулось удивительным открытием для жителей из США, которые недавно занялись реконструкцией своего нового дома.

Также стало известно, что мужчина под своим домом нашел бункер времен Второй мировой. Он рассказал, что случайно наткнулся на секретное пространство, когда заметил необычный механизм за книжной полкой в библиотеке.