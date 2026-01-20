Еліта планує втечу: розкішні бункери мільярдерів стривожили суспільство

Фотографії та відверті заяви все частіше розкривають тривожну тенденцію серед найбагатших людей світу. Мільярдери активно інвестують у підземні бункери, готуючись до глобальних катастроф, які самі ж частково і прискорюють.

Поки суспільство стикається з наслідками кліматичних змін, технологічних криз і соціальної нестабільності, еліти, за словами критиків, "планують втечу", а не вирішення проблем. Про це пише TCD.

Професіонали галузі відзначають різке зростання попиту на елітні підземні укриття серед підприємців і знаменитостей. Генеральний директор будівельної компанії Panic Room Builders Білл Рігдон зізнається, що ще кілька років тому його ідеї викликали глузування, а сьогодні його графік розписаний на місяці вперед.

За його словами, такі бункери будують як у віддалених місцях, так і під житловими будинками. Вони розраховані на захист від стихійних лих, кліматичних катастроф і перебоїв в інфраструктурі.

Іподроми, боулінг і стрільбища під землею

Йдеться не просто про виживання. За словами підрядників, підземні комплекси все частіше проєктуються як люксові простори.

У них можна зустріти:

автономні енергосистеми та запаси продовольства;

броньовані двері та гідропонні сади;

іподроми, боулінг-доріжки та стрільбища.

Поки катастрофа не настала, багато хто використовує ці об'єкти як відокремлені резиденції для відпочинку і прийому гостей.

Проєкт бункера під приватним маєтком Фото: Oppidum

Втеча мільярдерів із Кремнієвої долини

Особливо активно до "плану Б" готуються представники технологічної еліти. У багатьох із них є бункери для виживання, приватні літаки або ж громадянство Нової Зеландії.

Видання окремо відзначає приклад Марка Цукерберга. Його автономний комплекс на острові Кауаї на Гаваях займає близько 1400 акрів і вже став символом нового підходу до безпеки надбагатих.

Критики вказують на болючу суперечність. На їхню думку, саме найбагатші люди роблять непропорційно великий внесок у кліматичну кризу. Розкішний туризм, приватні перельоти та інвестиції в нафтогазову і вугільну промисловість посилюють забруднення атмосфери, утримують тепло і збільшують кількість екстремальних погодних явищ.

Поки катастрофа не настала, багато хто використовує ці об'єкти як відокремлені резиденції для відпочинку і прийому гостей Фото: SAFE

Реакція соцмереж

У мережі все частіше лунає різка критика. Користувачі обговорюють підготовку еліт до апокаліпсиса з відвертим роздратуванням.

"Вони відкрито накликають на себе біду, думаючи, що цей косплей на виживання їх врятує", — свідчить один із коментарів на Reddit.

Інші додають, що подібні дії лише доводять, що такі статки не були зароблені з відповідальністю перед світом.

