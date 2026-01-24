Будинок із таємницею: підвал виявився входом у забутий бункер часів Холодної війни (відео)

Подружня пара з Каліфорнії (США) була приголомшена несподіваною знахідкою після купівлі будинку. На ділянці виявилося справжнє бомбосховище часів Холодної війни, про існування якого не було ні слова в оголошенні про продаж.

Гейл Гатан розповіла, що будинок у невеликому місті Лоді завжди здавався місцевим жителям загадковим. Про найбільшу будівлю на кварталі, яка багато років стояла пусткою, вже почали ходити міські легенди. За словами господині, перші дні в будинку були "моторошними і таємничими". Про це американка розповіла в одному з відео в TikTok.

Справжній сюрприз подружжю відкрився під час приватного огляду. Під ділянкою ховалося бомбосховище, побудоване в період Холодної війни. У 1960-х роках влада США активно закликала домовласників зводити такі укриття, проте дозволити їх собі могли небагато. Попередній власник будинку, який побудував його 1974 року за індивідуальним проєктом, виявився одним із них.

Загадковий будинок, про який ходили чутки десятиліттями

За словами Гатан, будинок і без того вирізнявся сміливими архітектурними рішеннями для свого часу. Наприклад, у головній спальні було вбудоване в землю джакузі. Однак про існування притулку подружжя не знало до самого переїзду, Колишня власниця зізналася, що її батько завжди забороняв спускатися туди, і вона сама ніколи не відчиняла двері.

Нові господарі не стали відкладати й одразу вирішили перевірити, що ховається за замкненими дверима Фото: newsweek

Отримавши ключі, нові господарі не стали відкладати й відразу вирішили перевірити, що ховається за замкненими дверима. Перше відвідування бомбосховища вони зняли на відео і пізніше опублікували в TikTok, де ролик швидко привернув увагу користувачів.

Що виявили нові господарі

Очікування виявилися зовсім не такими, як реальність. Усередині подружжя виявило просторе приміщення, розраховане на велику сім'ю і без нічого всередині. Гейл, яка працює рієлтором понад 20 років, зізналася, що за всю кар'єру ніколи не стикалася з подібним об'єктом.

Очікування виявилися зовсім не такими, як реальність Фото: newsweek

На цьому відкриття не закінчилися. Під будинком знайшлися потаємні кімнати, приховані комори й навіть винний льох, захований під сходами.

Будинок для тих, хто любить таємниці

Подружжя повністю відреставрувало нерухомість, зберігши її незвичайні деталі та атмосферу. Зараз будинок виставлено на продаж за 1 299 000 доларів. За словами Гатан, вони сподіваються, що новий власник полюбить не тільки сам будинок, а і його історію з сюрпризами, таємницями та несподіваними знахідками.

