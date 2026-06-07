Блогер виявив секретний об'єкт Холодної війни у Польщі: що залишилося від нього зараз (фото)

На заході Польщі мотоцикліст натрапив на покинутий об'єкт часів Холодної війни. Всередині був масивний тунель із характерними залізобетонними кільцями, явно розрахований на зберігання особливого озброєння.

Автор допису переконаний, що це були об'єкти збереження міжконтинентальних балістичних ракет часів протистояння США і СРСР у Холодній війні. Відповідні світлини чоловік показав на пабліку в Reddit.

Поляк з ніком bannedByTencent говорить, що цей об'єкт був частиною програми "Вісла" — плану будівництва сховищ для радянської ядерної зброї. За умовами проєкту, її мали бути передана польським силам у разі війни, за аналогією з концепцією ядерного обміну НАТО.

Три об'єкти були завершені наприкінці 1969 року в лісах біля сіл Бжезніца-Колонія, Подборсько і Темплево на заході Польщі. 1970 року була підписана угода, та процедура передачі ядерних боєголовок польським силам так і не була детально визначена, що дозволяло Радянському Союзу трактувати угоду на власний розсуд.

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Ядерний секретний об'єкт у Польщі Фото: Reddit

Коментатори в мережі відзначають: судячи з конструкції тунелю, об'єкт міг використовуватися для зберігання тактичної ядерної зброї.Зокрема мова йде про ракети серії "Луна", відомих на Заході як FROG, які входили до озброєння Польської народної армії у роки Холодної війни.

У 1990 році угода втратила чинність після річного терміну попередження, і ядерна зброя, ймовірно, була вивезена з Польщі. У 1991 році Польща оголосила про виведення ядерних засобів доставки зі свого арсеналу.

Сьогодні від секретного об'єкта, який показав користувач, залишилися лише бетонні кільця тунелю, проіржавіла радянська символіка на стіні та графіті. Наразі ліс поступово поглинає решту місцини, а про відновлення об'єктів не йде мова узагалі.

Раніше Фокус розповідав про те, як пара в США знайшла ядерний бункер у підвалі. За словами господині, перші дні в будинку були "моторошними і таємничими".

Згодом стало відомо про загублений ядерний бункер у Великій Британії. Бункер був виведений з експлуатації та запечатаний 1968 року і вважався втраченим.