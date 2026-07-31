Тисячі мігрантів у Сеуті: Італія може призупинити дію Шенгену з Іспанією

Тисячі марокканців прибули до кордону між Кастільєхосом (Марокко) та іспанською Сеутою, щоб спробувати подолати загородження, яке розділяє ці два міста. Поки Іспанія вводить війська, Італія першою в ЄС хоче вчинити безпрецедентне — призупинити дію Шенгенської угоди щодо Іспанії, за що посла Італії вже викликали "на килим".

Влада Іспанії в терміновому порядку посилює контроль над містом Сеута після прориву мігрантів з Марокко до Іспанії. До ексклаву направили військових на підтримку Цивільної гвардії, а прем'єр-міністр Педро Санчес і глава МВС Фернандо Гранде-Марласка вирушили до міста. Однак в Італії вже заявили, що через міграційну кризу в Сеуті уряд розглядає можливість призупинення дії Шенгенської угоди з Іспанією, пише Corriere della Sera.

Тисячі нелегалів із Марокко прибули до Іспанії

Ці наміри чітко озвучила сама прем’єр-міністр Джорджія Мелоні: "Фото та відео, що надходять із Сеути, шокують і ще раз демонструють, що неконтрольована нелегальна імміграція становить реальну загрозу безпеці кордонів Європи".

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"Італія не буде сидіти склавши руки. Ми скликаємо відповідні органи, і після цих зустрічей ми готові втрутитися, зокрема за допомогою надзвичайних заходів для захисту наших кордонів та забезпечення безпеки наших громадян, таких як призупинення дії Шенгенської угоди з Іспанією. Ми не поступимося ні на дюйм у питанні нелегальної імміграції", — заявила Мелоні.

Призупинення дії угоди про вільне пересування осіб змусило Мадрид викликати італійського посла на килим

Штурм кордону мігрантами в Сеуті — що відомо

За останні 10 днів до Сеути прибуло близько 2 тисяч мігрантів, понад 1,5 тис. з них — лише за останній тиждень. Люди потрапляли до іспанського анклаву, пливучи, на надувних матрацах, вздовж хвилеріза Тарахаль або перелазячи через прикордонну огорожу. Це найбільший міграційний наплив з 2021 року, коли кордон за два дні перетнули тисячі людей.

Голова автономного міста Хуан Хесус Вівас назвав ситуацію "абсолютною гуманітарною та соціальною надзвичайною ситуацією". За його словами, центри прийому переповнені, а система вже не справляється з потоком новоприбулих. Він закликав центральну владу запровадити єдине управління кризою та посилити охорону кордону.

Мігранти, які перетнули кордон, не маючи нічого, просто блукають Сеутою

Населення Сеути — близько 85 тисяч осіб. Сеута, як і її "місто-побратим" Мелілья, розташована на північноафриканському середземноморському узбережжі й оточена, за винятком берегової лінії, Марокко. У 17 столітті цю територію зайняли португальці, потім завоювали іспанці, а коли в 1956 році Марокко здобуло незалежність, Сеута і Мелілья залишилися за Іспанією, оскільки не вважалися колоніями. Марокко досі оскаржує ці території.

Сеута не має сухопутного кордону з Європою, але це "ворота" для нелегальних мігрантів до ЄС

Мешканці цього іспанського ексклаву вже заявили, що вкрай стурбовані, не відкриватимуть магазини та ресторани й взагалі не збираються виходити на вулицю.

"Я не відкриватимуся сьогодні вдень, бо ситуація вкрай напружена... Перше, що я маю зробити, — це захистити свій бізнес і свою родину", — сказав мешканець Сеути Енріке Серрано, додавши, що сотні мігрантів прорвалися через прикордонний паркан за лічені хвилини рано вранці у четвер.

За тиждень до узбережжя прибуло від 1500 до 2000 мігрантів, що значно перевищує можливості приймальних пунктів ексклаву, які можуть вмістити лише 500 осіб. Це особливо актуально, зважаючи на те, що багатьом із новоприбулих потрібна була медична допомога. Незаконний в’їзд морем є вкрай небезпечним: за останні 24 години підтверджено 18 смертей. При цьому ЗМІ повідомляють, що до Сеуту прорвалися 20 тисяч мігрантів, які тепер блукають містом.

Журналісти зазначають, що поліція була безсила зупинити потік мігрантів. На вулиці вийшли народні патрулі, у місті почалися заворушення та погроми.

Тисячі мігрантів із Марокко прорвалися до іспанської Сеути

Ситуація ускладнюється тим, що 8 липня Верховний суд Іспанії ухвалив рішення, згідно з яким негайне вислання осіб, які нелегально прибули до Сеути та Мелільї, є неможливим. Це не означає, що нелегали отримують право залишитися на іспанській землі, але висилка може відбутися лише після набагато тривалішої та складнішої процедури, під час якої утримання мігрантів лягає на плечі іспанських громадян.

А Мадрид останніми роками намагався поєднати посилення охорони кордонів із більш гнучкою міграційною політикою. На початку 2026 року уряд оголосив про легалізацію півмільйона нелегальних мігрантів.

Іспанська опозиція різко розкритикувала уряд, звинувативши його в нездатності контролювати імміграцію. Лідер ультраправої партії Vox, Сантьяго Абаскаль, назвав це "вторгненням".

Іспанські анклави Сеута та Мелілья вже багато років залишаються одними з головних маршрутів нелегальної міграції до ЄС. Масові спроби прориву через кордон з Марокко неодноразово закінчувалися сутичками, загиблими та пораненими.

Нагадаємо, що "Фокус" розповідав про міграційну кризу в Сеуті.

Нагадуємо, що у квітні в Україні розгорівся скандал через можливу появу мігрантів, які нібито стануть конкурентами за робочі місця.