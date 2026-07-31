Тысячи мигрантов в Сеуте: Италия может приостановить действие Шенгена с Испанией

Тысячи марокканцев прибыли к границе между Кастильехосом (Марокко) и испанской Сеутой, чтобы попытаться преодолеть заграждение, разделяющее эти два города. Пока Испания вводит войска, Италия первой в ЕС хочет совершить беспрецедентное — приостановить действие Шенгенского соглашения в отношении Испании за что посла Италии уже вызвали "на ковер".

Власти Испании в срочном порядке усиливают контроль над городом Сеутой после прорыва мигрантов из Марокко в Испанию. В эсклав направили военных в поддержку Гражданской гвардии, а премьер-министр Педро Санчес и глава МВД Фернандо Гранде-Марласка отправились в город. Но в Италии уже заявили, что из-за миграционного кризиса в Сеуте правительство рассматривает возможность приостановления действия Шенгенского соглашения с Испанией, пишет Corriere della Sera.

Тысячи нелегалов из Марокко прибыли в Испанию

Эти намерения были четко озвучены самой премьер-министром Джорджией Мелони: "Поступающие из Сеуты фото и видео шокируют и еще раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу безопасности границ Европы".

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"Италия не будет бездействовать. Мы созываем соответствующие органы, и после этих встреч мы готовы вмешаться, в том числе с помощью чрезвычайных мер для защиты наших границ и обеспечения безопасности наших граждан, таких как приостановление действия Шенгенского соглашения с Испанией. Мы не отступим ни на дюйм в вопросе нелегальной иммиграции", - заявила Мелони.

Приостановка действия договора о свободном передвижении лиц, побудил Мадрид вызвать итальянского посла на ковер

Штурм границы мигрантами в Сеуте – что известно

За последние 10 дней в Сеуту прибыли около 2 тысяч мигрантов, более 1,5 тыс. из них — только за последнюю неделю. Люди попадали в испанский анклав вплавь, на надувных матрасах, вдоль волнолома Тарахаль или перелезали через пограничное ограждение. Это самый большой миграционный наплыв с 2021 года, когда границу за два дня пересекли тысячи людей.

Глава автономного города Хуан Хесус Вивас назвал ситуацию "абсолютной гуманитарной и социальной чрезвычайной ситуацией". По его словам, центры приема переполнены, а система больше не справляется с потоком вновь прибывших. Он призвал центральные власти ввести единое управление кризисом и усилить охрану границы.

Мигранты, которые пересекли границу без всего, просто бродят по Сеуте

Население Сеуты – около 85 тысяч человек. Сеута, как и его "город-побратим" Мелилья, расположен на североафриканском средиземноморском побережье и окружен, за исключением береговой линии, Марокко. В 17 веке эту территорию заняли португальцы, потом завоевали испанцы, а когда в 1956 году Марокко получил независимость, Сеута и Мелилья остались за Испанией, потому что не считались колониями. Марокко до сих оспаривает эти территории.

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Жители этого испанского эсклава уже заявили, что крайне обеспокоены, не будут открывать магазины и рестораны и вообще не собираются выходить на улицу.

"Я не буду открываться сегодня днем, потому что ситуация крайне напряженная... Первое, что я должен сделать, это защитить свой бизнес и свою семью", — сказал житель Сеуты Энрике Серрано, добавив, что сотни мигрантов прорвались через пограничный забор за считанные минуты в ранние часы четверга.

К побережью за неделю прибыло от 1500 до 2000 мигрантов, что значительно превышает возможности приемных пунктов эксклава, которые могут вместить только 500 человек. Это особенно актуально, учитывая, что многим из новоприбывших требовалась медицинская помощь. Незаконный въезд по морю крайне опасен, за последние 24 часа подтверждено 18 смертей. При этом СМИ заявляют, что в Сеуту прорвались 20 тысяч мигрантов, которые теперь бродят по городу.

Журналисты отмечают, что полиция была бессильна остановить поток мигрантов. На улицу вышли народные патрули, в городе начались беспорядки и погромы.

Тысячи мигрантов из Марокко прорвались в испанскую Сеуту

Ситуация усугубляется тем, что 8 июля Верховный суд Испании постановил, что немедленная высылка лиц, прибывших в Сеуту и Мелилью нелегально, невозможна . Это не означает, что нелегалы получают право остаться на испанской земле, но высылка может произойти только после гораздо более длительной и сложной процедуры во время которой содержание мигрантов ложится на плечи испанских граждан.

А Мадрид в последние годы пытался совместить усиление охраны границ с более гибкой миграционной политикой. В начале 2026 года правительство объявило о легализации полумиллиона нелегальных мигрантов.

Испанская оппозиция обрушилась на правительство, обвинив его в неспособности контролировать иммиграцию. Лидер крайне правой партии Vox, Сантьяго Абаскаль, назвал это "вторжением".

Испанские анклавы Сеута и Мелилья уже много лет остаются одними из главных маршрутов нелегальной миграции в ЕС. Массовые попытки прорыва через границу с Марокко неоднократно заканчивались столкновениями, погибшими и ранеными.

Напомним, Фокус рассказывал о миграционном кризисе в Сеуте.

Напоминаем, что в апреле в Украине разразился скандал из-за возможного появления мигрантов, которые якобы станут конкурентами за рабочие места.