Другий рік поспіль: названо найкраще для життя місто у світі

Глобальний індекс якості життя, складений аналітичним підрозділом журналу Economist, назвав найкращі міста світу.

Лідером рейтингу стала столиця Данії, Копенгаген, який другий рік поспіль зберігає звання міста з найвищою якістю життя у світі, повідомляє ВВС.

Лідери рейтингу, а це 173 міста, визначаються на основі таких критеріїв як стабільність, охорона здоров'я, культура, довкілля, освіта та інфраструктура.

Копенгаген названий найстабільнішим містом із розвиненою інфраструктурою та високим рівнем освіти. Також він лідирує з культури та навколишнього середовища серед усіх міст, які є у списку.

Місцеві жителі відгукуються про Копенгаген тільки із захопленням.

"Можна доїхати на роботу на велосипеді, потім скупатися в гавані і повернутися до вечері. Це не якийсь особливий день, це просто вівторок", — поділилася студентка медичного факультету та аспірантка Лаура Аміра Кассем, яка мешкає у цьому місті вісім років.

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За її словами, такого поєднання велосипедної інфраструктури, придатних для купання міських водойм і того, що місто справді зручне для піших прогулянок та їзди на велосипеді, вона не бачила більше ніде.

Серед інших плюсів Копенгагена вона відзначає розвинені ринки свіжих овочів та фруктів, затишні пекарні, що поряд з ювелірними магазинами, великий вибір місць для відпочинку та розвинену бігову спільноту.

У п'ятірку найкращих міст світу також увійшли столиця Австрії Відень завдяки розвиненій системі охорони здоров'я та освіти, Мельбурн (Австралія), який відрізняється високим рівнем культури та показником навколишнього середовища, Сідней (теж Австралія) з його ідеальними показниками в галузі охорони здоров'я та освіти, а також Цюріх (Швейцарія).

Незважаючи на те, що у 2025 році він (Цюрих) посідав друге місце, а цього року опустився на п'яте, жителі міста стверджують, що поєднання ефективності та легкої доступності до природи є основою виняткової якості життя у місті.

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