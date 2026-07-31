Второй год подряд: назван самый лучший для жизни город в мире

Глобальный индекс качества жизни, составленный аналитическим подразделением журнала Economist, назвал лучшие города мира.

Лидером рейтинга стала столица Дании, Копенгаген, который второй год подряд сохраняет за собой звание города с самым высоким качеством жизни в мире, сообщает ВВС.

Лидеры рейтинга, а это 173 города, определяются на основе таких критериев как стабильность, здравоохранение, культура, окружающая среда, образование и инфраструктура.

Копенгаген назван самым стабильным городом с развитой инфраструктурой и высоким уровнем образования. Также он лидирует по культуре и окружающей среде среди всех городов, которые есть в списке.

Местные жители отзываются о Копенгагене только с восторгом.

"Можно доехать на работу на велосипеде, потом искупаться в гавани и вернуться к ужину. Это не какой-то особенный день, это просто вторник", — поделилась студентка медицинского факультета и аспирантка Лаура Амира Кассем, которая живет в этом городе восемь лет.

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По ее словам, такого сочетания велосипедной инфраструктуры, пригодных для купания городских водоемов и того, что город действительно удобен для пеших прогулок и езды на велосипеде, она не видела больше нигде.

Среди других плюсов Копенгагена она отмечает развитые рынки свежих овощей и фруктов, уютные пекарни, которые соседствуют с ювелирными магазинами, большой выбор мест для отдыха и развитое беговое сообщество.

В пятерку лучших городов мира также вошли столица Австрии Вена, благодаря развитой системе здравоохранения и образования, Мельбурн (Австралия), который отличается высоким уровнем культуры и показателем окружающей среды, Сидней (тоже Австралия) с его идеальными показатели в области здравоохранения и образования, а также Цюрих (Швейцария).

Несмотря на то, что в 2025 году он (Цюрих) занимал второе место, а в этом году опустился на пятое, жители города утверждают, что сочетание эффективности и легкой доступности к природе является основой исключительного качества жизни в городе.

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