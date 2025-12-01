От погоды до медицины: названа лучшая страна в мире для жизни на пенсии в 2025 году (фото)

1 декабря профессиональные специалисты выпустили Глобальный индекс для пенсионеров, где определили лучшие страны для проживания на пенсии. Впереди всех оказалось государство с самым высоким уровнем медицины, погодой и социальными соцуслугами.

Первое место в этом рейтинге заняла Греция, которую считают лучшим государством для проживания пожилых людей. Об этом говорится в отчете команды International Living.

Чтобы составить этот ежегодный рейтинг и определить "лучшие страны для комфортной и недорогой жизни за границей на пенсии", International Living использует экспертные оценки и конкретные данные, анализируя страны по ряду критериев: визы, легкость интеграции, стоимость жизни.

"В течение многих лет Португалия и Испания лидировали, но недавние изменения в визовой политике и рост стоимости жизни заставляют пенсионеров искать альтернативы", — сказала исполнительный редактор International Living Дженнифер Стивенс в пресс-релизе, предоставленном Travel + Leisure.

По ее словам, Греция теперь предлагает то, чего ищут многие люди — красивую, гостеприимную и доступную европейскую базу с простыми условиями для получения вида на жительство и стилем жизни, который ощущается насыщенным в каждом смысле. Она также добавила, что это страна, "где ваши деньги работают на вас, а дни кажутся наполненными".

Греция названа в 2025-м лучшим местом для жизни на пенсии в 2025-м Фото: Pixels

Что касается здравоохранения, International Living обратило внимание на доступность частной медицины, цитируя своего корреспондента в Греции Лину Горнер. Она отметила, что частная медицина "всегда была на высоком уровне" и стоит ей и ее мужу 250 евро в месяц (около 12,8 тыс. гривен).

В пресс-релизе также сообщили, что пенсионеры могут найти "подобные дома у моря в аренду за 600-1 000 евро в месяц (до 50 тыс. гривен). В отчете International Living также указано, что варианты получения вида на жительство стали ключевым фактором в рейтинге.

Греция является одной из самых легких стран для получения гражданства благодаря программе "золотой визы" Также в десятку для жизни на пенсии в 2026 году вошли Португалия (№4), Италия (№6), Франция (№7) и Испания (№8).

Ранее Фокус рассказывал о странах с лучшим и худшим уровнем жизни. Украина занимает в Индексе развития человеческого потенциала только 87 место в рейтинге.

Впоследствии стало известно о том, какую страну считают самой счастливой для жизни. Общий балл в рейтинге World Happiness Report высчитывался на основе анализа шести ключевых факторов.