Від погоди до медицини: названо найкращу країну у світі для життя на пенсії в 2025 (фото)

1 грудня професійні фахівці випустили Глобальний індекс для пенсіонерів, де визначили найкращі країни для проживання на пенсії. Попереду всіх виявилася держава з найвищим рівнем медицини, погодою та соціальними соцпослугами.

Перше місце в цьому рейтингу посіла Греція, яку вважають найкращою державою для проживання літніх людей. Про це йдеться в звіті команди International Living.

Щоб укласти цей щорічний рейтинг і визначити "найкращі країни для комфортного та недорогого життя за кордоном на пенсії", International Living використовує експертні оцінки та конкретні дані, аналізуючи країни за низкою критеріїв: візи, легкість інтеграції, вартість життя.

"Протягом багатьох років Португалія та Іспанія лідирували, але нещодавні зміни у візовій політиці та зростання вартості життя змушують пенсіонерів шукати альтернативи", — сказала виконавча редакторка International Living Дженніфер Стівенс у пресрелізі, наданому Travel + Leisure.

Відео дня

За її словами, Греція тепер пропонує те, чого шукають багато людей — красиву, гостинну та доступну європейську базу з простими умовами для отримання посвідки на проживання і стилем життя, який відчувається насиченим у кожному сенсі. Вона також додала, що це країна, "де ваші гроші працюють на вас, а дні здаються наповненими".

Греція названо в 2025-му найкращим місцем для життя на пенсії Фото: Pixels

Щодо охорони здоров’я, International Living звернуло увагу на доступність приватної медицини, цитуючи свого кореспондента в Греції Ліну Горнер. Вона зазначила, що приватна медицина "завжди була на високому рівні" і коштує їй та її чоловікові 250 євро на місяць (близько 12,8 тис. гривень).

У пресрелізі також повідомили, що пенсіонери можуть знайти "подібні будинки біля моря в оренду за 600–1 000 євро на місяць (до 50 тис. гривень). В звіті International Living також вказано, що варіанти отримання посвідки на проживання стали ключовим фактором у рейтингу.

Греція є однією з найлегших країн для отримання громадянства завдяки програмі "золотої візи".Також у десятку для життя на пенсії в 2026 році увійшли Португалія (№4), Італія (№6), Франція (№7) та Іспанія (№8).

Раніше Фокус розповідав про країни з найкращим та найгіршим рівнем життя. Україна посідає в Індексі розвитку людського потенціалу тільки 87 місце в рейтингу.

Згодом стало відомо про те, яку країну вважають найщасливішою для життя. Загальний бал в рейтингу World Happiness Report вираховувався на основі аналізу шести ключових факторів.