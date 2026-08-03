Криза у Сеуті: тисячі мігрантів розбили табір і хочуть дістатися Європи

Іспанські ЗМІ повідомили, що мігрантів, які проникли в цей ексклав із Марокко, вже видворили на батьківщину. Але, як виявилося, не всіх. Тисячі нелегалів залишаються в Сеуті і збираються потрапити до континентальної Європи, навіть якщо це смертельно небезпечно.

Журналіст Daily Mail Ієн Галлахер особисто вирушив до Сеути, яка опинилася в центрі уваги минулого тижня, коли до цього іспанського міста з населенням близько 80 тисяч людей проникли десятки тисяч мігрантів. У Сеуті залишилися лише найрішучіші чи ті, кому нема чого втрачати. Нині їх кілька тисяч – суданці, ефіопи, єгиптяни, сомалійці, алжирці, навіть кілька палестинців – і вони відмовляються залишати свій невеликий форпост табір на пагорбі на околиці міста.

Більшість із 60 000 людей, що хлинули через кордон у цей іспанський анклав минулого тижня, тепер повернулися до Марокко. Деякі поїхали з власної волі, деяким знадобився поштовх з боку військових. Дехто зізнався, що здався, бо не міг зарядити свої мобільні телефони. Також місцевий морг переповнений тілами тих, хто не зміг подолати кордон.

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"Але я туди не повернуся. Я сповнений рішучості потрапити до континентальної Європи, і якщо мені це не вдасться, я помру тут, намагаючись це зробити", — каже один із мігрантів, 27-річний Яред Тека, колишній професійний гандболіст з Ефіопії.

До напливу мігрантів минулого четверга, який став найбільшим незаконним перетином кордону в історії Європейського союзу, Яред кілька місяців провів у Марокко, "ховаючись у горах". Час від часу він намагався перетнути кордон, але щоразу його перехоплювали.

"Потім я побачив, як прибувають усі ці люди, і побіг до них. Я тут, навіщо мені повертатися? У мене немає грошей, і я майже нічого не їв два дні, але хочу знайти роботу в Мадриді", — заявив Тека.

Як і десятки тисяч інших, Яред та його друзі роками переміщалися по всій Північній Африці, шукаючи пролом у європейському прикордонному захисті. Спірна політика прем'єра-соціаліста Педро Санчеса, яка надала мігрантам, які незаконно проживають в Іспанії, можливість подати заявку на отримання посвідки на проживання у квітні, мабуть, стала "слабким місцем".

Спочатку передбачалося 500 000 заявок, але програму було закрито у червні, зареєструвавши 1,2 мільйона. Для таких людей як Яред це стало можливістю.

"Ми повернулися до Іспанії, як квіти до сонця", — каже він. Він визнає, що страждає від нестачі їжі та грошей, але додає: "Так привабливо думати, що до материка всього 20 км. Близько, але далеко".

На відміну від решти Іспанії, Сеута не входить до Шенгенської зони ЄС, яка не має кордонів, тому для Яреда материкова частина країни знаходиться набагато далі, ніж через протоку.

Тека сидить у таборі і мріє потрапити до міграційного центру в центрі Сеути, де під охороною поліції перебувають 600 мігрантів, які мають доступ до води та їжі.

З Сеути вислали тисячі мігрантів, але тисячі все ще залишились у таборах неподалік

"Ми знаємо, що людям, які там знаходяться, пощастило... Нас більше не приймають. Нам нічого не дають, навіть води, яку роздавали до вчорашнього дня, а потім перестали. Я щиро думаю, що вони хочуть, щоб ми померли", — заявляє мігрант.

Палестинець Ахмед Зайда каже, що він не має сил бігти. Він розповідає, що залишив Газу ще у 2014 році, потім вісім років жив у Німеччині завдяки імміграційній політиці відкритого доступу тодішнього канцлера Ангели Меркель. Вона тимчасово призупинила дію правил ЄС та прийняла мільйон біженців, більшість із яких тікали від війни у Сирії.

"Тепер черга Іспанії. Будьте до нас добрі, — каже Ахмед. — Але спочатку нам потрібно туди дістатися. Це місце нам не підходить. Ми не можемо вийти в місто, щоби нас не переслідувала поліція".

Інший мігрант, 20-річний Джалал Ідріс із Камеруну, демонструє свою футболку збірної Англії з прізвищем Девіда Бекхема на спині. "Я люблю Англію, і це та футболка, в якій я сюди приплив. Думаю, вона принесла мені удачу".

Вдалині від табору життя в Сеуті поступово поверталося до нормального русла. Вперше з часів "вторгнення" — як багато хто тут це називає — іспанці залишали свої будинки і займалися своїми справами. Досі багато хто просто боявся це робити. У суботу іспанська влада встановила 1600-футовий бар'єр вздовж хвилелому Тарахаль — ділянки узбережжя, яка використовувалася під час перетинів кордону минулого тижня. Він оснащений обтяженою завісою, щоб запобігти спробам мігрантів пропливти під спорудою.

Тим часом у Фнідці, марокканському місті на кордоні із Сеутою, мігранти стверджують, що поліція підбурювала їх пливти до Сеути. Наразі найближчі пляжі перекриті, а поліція патрулює кордон. Але на найближчих пагорбах розбила табір група суданців, яка готується знову штурмувати кордон. Вони вже були на іспанській стороні, але їх відправили назад.

Здавалося, що Марокко теж повертається до нормального життя. Але на пагорбах, що височіли над Фнідеком, група суданських чоловіків, що допливли до Сеути (і висланих військовими в суботу), перегрупувалася, чекаючи на нову можливість. Вони сплять на схилах, де, окрім низькорослих чагарників, нічого не росте.

"Ми повернулися до Марокко, але не здаємося. Ми почекаємо ще однієї можливості потрапити до Сеути, а можливо, й до Іспанії", — сказав один із чоловіків.

У цей момент поліцейський фургон різко загальмував і з нього вискочили двоє поліцейських. Чоловіки розбіглися. "Побачимося в Іспанії!" — крикнув один із них, дерючись угору по пагорбі.

Відомо, що Іспанія звернеться до європейських країн за підтримкою через наплив нелегальних мігрантів. Про це заявив глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

Міністр зазначив, що Мадрид запросить допомогу у європейських партнерів на зустрічі за участю міністрів внутрішніх справ 27 країн-членів Європейського союзу та Європейської комісії, яка запланована на вівторок, 4 серпня.

Альбарес заявив, що на тлі напливу мігрантів "міжнародні реакційні сили" навмисно нагнітають паніку, розповсюджують фейкові новини та використовують кризу в Сеуті для розколу Євросоюзу.

Нагадаємо, Фокус писав про російський слід у міграційній кризі в Сеуті.

Тим часом Італія вже закрила кордон через те, що відбувається в Іспанії, що викликало міжнародний скандал.