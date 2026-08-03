Кризис в Сеуте: тысячи мигрантов разбили лагерь и хотят добраться до Европы

Испанские СМИ сообщили, что мигрантов, которые проникли в этот эксклав из Марокко, уже выдворили на родину. Но как оказалось, не всех. Тысячи нелегалов остаються в Сеуте и собираются попасть в континентальную Европу, даже если это смертельно опасно.

Журналист Daily Mail Иэн Галлахер лично отправился в Сеуту, которая оказалась в центре внимания на прошлой неделе, когда в этот испанский город с населением около 80 тысяч человек проникли десятки тысяч мигрантов. В Сеуте остались лишь самые решительные или те, кому нечего терять. Сейчас их несколько тысяч – суданцы, эфиопы, египтяне, сомалийцы, алжирцы, даже несколько палестинцев – и они отказываются покидать свой небольшой форпост, лагерь на холме на окраине города.

Большинство из 60 000 человек, хлынувших через границу в этот испанский анклав на прошлой неделе, теперь вернулись в Марокко. Некоторые уехали по собственной воле, некоторым понадобился "толчок" со стороны военных. Некоторые признались, что сдались, потому что не могли зарядить свои мобильные телефоны. Также местный морг переполнен телами тех, которые не смогли преодолеть границу.

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"Но я туда не вернусь. Я полон решимости попасть в континентальную Европу, и если мне это не удастся, я умру здесь, пытаясь это сделать", — говорит один из мигрантов, 27-летний Яред Тека, бывший профессиональный гандболист из Эфиопии.

До наплыва мигрантов в прошлый четверг, ставшего крупнейшим незаконным пересечением границы в истории Европейского союза, Яред несколько месяцев провел в Марокко, "скрываясь в горах". Время от времени он пытался пересечь границу, но каждый раз его перехватывали.

"Потом я увидел, как прибывают все эти люди, и побежал к ним. Я здесь, зачем мне возвращаться? У меня нет денег, и я почти ничего не ел два дня, но я хочу найти работу в Мадриде", — заявил Тека.

Как и десятки тысяч других, Яред и его друзья годами перемещались по всей Северной Африке, ища брешь в европейской пограничной защите. Спорная политика премьера-социалиста Педро Санчеса, предоставившая мигрантам, незаконно проживающим в Испании, возможность подать заявку на получение вида на жительство в апреле, по-видимому, стала "слабым местом".

Первоначально предполагалось 500 000 заявок, но программа была закрыта в июне, зарегистрировав 1,2 миллиона. Для таких людей, как Яред, это стало возможностью.

"Мы повернулись к Испании, как цветы к солнцу", — говорит он. Он признает, что страдает от нехватки еды и денег, но добавляет: "Так заманчиво думать, что до материка всего 20 км. Близко, но далеко".

В отличие от остальной Испании, Сеута не входит в Шенгенскую зону ЕС, не имеющую границ, поэтому для Яреда материковая часть страны находится гораздо дальше, чем через пролив.

Тека сидит в лагере и мечтает попасть в миграционный центр в центре Сеуты, где под охраной полиции находятся 600 мигрантов, имеющих доступ к воде и еде.

Из Сеуты выслали тысячи мигрантов, но тысячи все еще остались в лагерях неподалеку

"Мы знаем, что людям, находящимся там, повезло… Нас больше не принимают. Нам ничего не дают, даже воды, которую раздавали до вчерашнего дня, а потом перестали. Я искренне думаю, что они хотят, чтобы мы умерли", — заявляет мигрант.

Палестинец Ахмед Зайда говорит, что у него нет сил бежать. Он рассказывает, что покинул Газу еще в 2014 году, потом восемь лет жил в Германии, благодаря иммиграционной политике открытого доступа тогдашнего канцлера Ангелы Меркель. Она временно приостановила действие правил ЕС и приняла миллион беженцев, большинство из которых бежали от войны в Сирии.

"Теперь очередь Испании. Будьте к нам добры, — говорит Ахмед. — Но сначала нам нужно туда добраться. Это место нам не подходит. Мы не можем выйти в город, чтобы нас не преследовала полиция".

Другой мигрант, 20-летний Джалал Идрис из Камеруна, демонстрирует свою футболку сборной Англии с фамилией Дэвида Бекхэма на спине. "Я люблю Англию, и это та футболка, в которой я сюда приплыл. Думаю, она принесла мне удачу".

Вдали от лагеря жизнь в Сеуте постепенно возвращалась к нормальному руслу. Впервые со времен "вторжения" — как многие здесь это называют — испанцы покидали свои дома и занимались своими делами. До сих пор многие просто боялись это делать. В субботу испанские власти установили 1600-футовый барьер вдоль волнолома Тарахаль — участка побережья, использовавшегося во время пересечений границы на прошлой неделе. Он оснащен утяжеленной завесой, чтобы предотвратить попытки мигрантов проплыть под сооружением.

Тем временем в Фнидке, марокканском городе на границе с Сеутой, мигранты утверждают, что полиция подстрекала их плыть в Сеуту. Сейчас ближайшие пляжи перекрыты, а полиция патрулирует границу. Но на ближайших холмах разбила лагерь группа суданцев, которая готовится снова штурмовать кордон. Они уже были на испанской стороне, но их выслали обратно.

Казалось, Марокко тоже возвращается к нормальной жизни. Но на холмах, возвышающихся над Фнидеком, группа суданских мужчин, доплывших до Сеуты (и высланных военными в субботу), перегруппировалась, ожидая новой возможности. Они спят на склонах, где, кроме низкорослых кустарников, ничего не растет.

"Мы вернулись в Марокко, но не сдаемся. Мы подождем еще одной возможности попасть в Сеуту, а может быть, и в Испанию", — сказал один из мужчин.

В этот момент полицейский фургон резко затормозил, и из него выскочили двое полицейских. Мужчины разбежались. "Увидимся в Испании!" — крикнул один из них, карабкаясь вверх по холму.

Известно, что Испания обратится к европейским странам за поддержкой в связи с наплывом нелегальных мигрантов. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Министр отметил, что Мадрид запросит помощь у европейских партнеров на встрече с участием министров внутренних дел 27 стран — членов Европейского союза и Европейской комиссии, которая запланирована на вторник, 4 августа.

Альбарес заявил, что на фоне наплыва мигрантов "международные реакционные силы" намеренно нагнетают панику, распространяют фейковые новости и используют кризис в Сеуте для раскола Евросоюза.

Напомним, Фокус писал о российском следе в миграционном кризисе в Сеуте.

Тем временем Италия уже закрыла границу из-за происходящего в Испании, что вызвало международный скандал.